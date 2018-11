La selección nacional perdió el encanto. Al menos eso es lo que se percibe en la previa al amistoso que disputará mañana frente a México, en el Mario Alberto Kempes. Poco y nada se habla del combinado dirigido por Lionel Scaloni. No hay furor por la celeste y blanca ni una multitud agolpada en las boleterías intentando conseguir una entrada para ver en acción a los jugadores. No está Lionel Messi y ese no es un detalle menor. No es lo mismo Argentina con la Pulga que sin él. La cotización del espectáculo cae y quedó demostrado con la escasa venta, a tal punto que a pocas horas de la presentación se percibe que es un fracaso.

La selección ayer se entrenó con el plantel completo en Ezeiza con la mirada puesta al choque de mañana, a las 21, con los mexicanos (el martes próximo será la revancha, en Mendoza). Los jugadores están entusiasmados por lucir la casaca tan añorada y soñada por todos. Aunque en esta ocasión la expectativa es escasa, tan es así que los organizadores decidieron donar algunos boletos con el fin de presentar un estadio con algo más de público del que se dignó a pagar la entrada para observar un encuentro que no logró entusiasmar. No cautivó a los fanáticos, esos que por la selección dan cualquier cosa por estar presente. En esta oportunidad la gran mayoría le dio la espalda por muchas razones, y atendibles. La ausencia no sólo del "10" sino de otras figuras de renombre motivaron a que no despierte el entusiasmo. Pero también la situación económica imperante seguramente incidió para que mucha gente optara por darle la espalda a la celeste y blanca.

La venta de entradas hasta el momento, salvo que hoy o mañana se llenen las boleterías, es un total fracaso. Desde la organización del evento se decidió reducir los costos en un cincuenta por ciento con el fin de seducir a los simpatizantes ya que hasta el momento el expendio viene llamativamente lento.

Los valores establecidos oscilan entre 700 a 350 pesos las populares. Sin embargo, a pesar de esta drástica decisión hasta ayer no se había logrado cautivar a la gente. Algunas voces de la organización revelaron que apenas se vendieron un veinticinco por ciento del total de las entradas para el duelo que se jugará en el Mario Alberto Kempes. Nada teniendo en cuenta la capacidad del estadio y el evento internacional que se presenta.

Los motivos son varios y atendibles. A la ya mencionada ausencia de Messi se les suma la no convocatoria de los jugadores de Boca y River, la desilusión que dejó la floja participación en Rusia y –quizás la más importante– el golpe de la economía nacional a los bolsillos. Este último punto incide notablemente.

Con el fin de que no luzca tan vacía la cancha se regalaron entradas a escuelas y a otras organizaciones sociales. Al menos para poblar un poco las enormes tribunas. También se analiza no cobrarles entradas a los menores de 12 años.

Scaloni metió mano y dio inicio a una demorada renovación, pero por ahora no logra seducir al hincha, dolido por lo sucedido en Rusia. Todo esto hizo que se perdiera el encanto.