¿La selección argentina podría jugar en el Coloso?

¿Hay chances de que la selección juegue en el Coloso? El rumor se instaló fuerte en las últimas horas tras la confirmación de que México jugará dos partidos ante Argentina, uno de ellos en Buenos Aires y el restante en un estadio del interior. Y en la AFA algunos deslizaron la posibilidad de que sea en la cancha de Newell's con el fin de "seducir" a Lionel Messi y vuelva a ponerse la albiceleste. Aunque esto sólo es una idea y por el momento parecería muy difícil que el 10 de Barcelona cambie su determinación, al menos por ahora. "Sería un honor que nuestro estadio sea sede de un partido de la selección y que, además, pueda jugar Messi. El estadio está en óptimas condiciones para que se juegue", le confió a este diario una alta fuente ligada a la entidad.

Los amistosos fueron confirmados a través de las redes sociales de México. En la doble fecha Fifa de noviembre, el sábado 17 y el martes 20, la selección que conduce interinamente Lionel Scaloni se probará en dos cotejos frente al conjunto azteca en territorio argentino. Pese a que el primer lugar que se pensó fue San Juan, desde Viamonte surgió la idea de que se lleve a cabo en Rosario, ciudad natal de Messi, como para darle un guiño al número uno del mundo. Por supuesto que esto es sólo una idea, pero hoy resulta bastante difícil que logren modificar el pensamiento del 10 de retornar al combinado albiceleste. Al menos por el momento. Igualmente, tanto la AFA como Adidas realizarán el intento.

Por supuesto que esta iniciativa que surgió de los pasillos afistas fue bien recibida en el Parque y aseguraron que el Coloso "se encuentra en condiciones" para recibir a la selección. Además, avisaron que "para esa época van a estar las pantallas leds y habrá una importante obra que será anunciada en los próximos días". De todas formas, agregaron que "aún no hubo ninguna comunicación oficial y sólo es un trascendido".

No es la primera vez que existe la intención de que el combinado albiceleste haga pie en el Parque como años atrás lo hizo en el Gigante de Arroyito. Después de lo sucedido en aquel Argentina-Brasil nunca más volvió a jugar en esta ciudad. Si bien en varias ocasiones se pensó para encuentros de eliminatorias, todos los intentos quedaron en la nada. Ahora sería para un amistoso, donde no existirían riesgos de ningún tipo —o al menos es lo que se piensa—. Pero la lucha deberá ser intensa para lograr no sólo que se juegue en el Coloso, sino convencer a la Pulga de que vuelva a ponerse la camiseta número diez albiceleste. La realidad indica que hay escasas posibilidades.

Si no es Rosario las otras plazas que se manejan son Córdoba, Mendoza y San Juan.





La Pulga jugó en junio de 2009

Viernes 12 de junio de 2009, un partido preparado para que Lionel Messi jugara en el Coloso Marcelo Bielsa. Lo hizo un tiempo para los amigos de Maxi Rodríguez y otro para los amigos del Pupi Zanetti, para los que convirtió un golazo: "A los 23' agarró la bocha sobre la izquierda, amagó, picó y cuando vio el hueco sacó un misil que terminó haciendo explotar de alegría a todas las almas", graficó Ovación en el comentario de la "fiesta" que se vivió con un lleno total del estadio. Después hubo varios intentos para que la Pulga volviera a pisar el césped del estadio rojinegro y con la intención de que luciera la camiseta de la selección argentina, pero no se concretaron, como sucedió en 2013 y 2018, antes de que se jugaran los mundiales en Brasil y Rusia. Obviamente, la selección argentina vino a jugar a Rosario y lo hizo en los recordados partidos en Arroyito en el Mundial 78 y también en la presentación del equipo de Alfio Basile en 1991 (Argentina 2, Hungría 0) y en el Argentina-Brasil de eliminatorias en 2009, el 5 de septiembre, en un duro 1-3 del equipo que dirigía Diego Armando Maradona.