La selección entrenó sin Messi, pero hay pocas pistas del equipo

Lionel Messi no practicó este lunes y no se sabe si será titular en la 2ª fecha de las eliminatorias este martes ante Bolivia. Lionel Scaloni hizo pruebas, sin mayores precisiones

Lionel Scaloni le da indicaciones a los futbolistas de la selección argentina durante el entrenamiento en el predio de The Strongest.

Lionel Scaloni aprovechó el entrenamiento de este lunes por la tarde en el predio de The Strongest en La Paz para hacer algunas pruebas, pero sin que surgieran mayores precisiones sobre la formación titular para enfrentar este martes a Bolivia en La Paz por las eliminatorias sudamericanas. El entrenador de la selección argentina probó con cinco defensores, pero es posible que termine repitiendo los cuatro en la última línea, a la vez que cobra mucha fuerza la posibilidad de que Julián Alvarez, suplente frente a Ecuador, aparezca en el ataque. Por su parte, Lionel Messi se mantuvo al margen de la práctica y no existe certeza si estará entre los once