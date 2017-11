La sanción sólo sería económica

Folclore prohibido.

Los hinchas iluminaron la cancha con bengalas ante Boca y ahora el club será castigado. Sebastian Suarez Meccia

Central no sería sancionado en lo inmediato, menos aún en la previa al clásico con Newell's. Al menos es en lo que están trabajando los encargados de resolver este tipo de episodios. Y un detalle sumamente importante para los canallas es que "el castigo sería económico y no con suspensión de la cancha". Esto tiene que ver con que el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contempla una sanción para utilizar el estadio o un sector de una tribuna "cuando se para el partido por un determinado acto, como cuando los hinchas tiraron muñecos en un clásico". En este caso no sucedió eso y la institución de Arroyito "recibiría una multa".

La pirotecnia que utilizaron los hinchas canallas el domingo ante Boca no hizo otra cosa que poner en aprietos al club. Se sabe de las prohibiciones, pero igual se llevó a cabo. Y alguien con autoridad habilitó para que esto sucediera sabiendo los castigos que la entidad puede tener. Más allá de lo que puede ser el folclore, la realidad indica que está prohibido y, por lo tanto, la dirigencia debe impedir este tipo de episodios.

"No habrá ninguna sanción antes del clásico para no generar ningún inconveniente. Además, hay investigaciones que se están realizando para determinar fehacientemente lo que sucedió", le contaron a Ovación algunas fuentes consultadas. Dentro de este mismo contexto una de las voces consultadas contó que la nota que envió el martes el Director Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Guillermo Madero, "no está firmada porque se encuentra en Rusia. Es un detalle para nada menor". Y, a la vez, contó que "el lunes envió una nota muy parecida el presidente de la Superliga, Mariano Elizondo, al titular de la AFA, Claudio Tapia, solicitándole que haga valer el reglamento disciplinaria en los partidos que disputaron Central-Boca, Racing-Independiente y Patronato-Unión".

Hoy existe una etapa de investigación para determinar qué castigo recibirá Central, que todo indica sería económica y tras el clásico. Al menos esa es la idea.

¿Te gustó la nota?