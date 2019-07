Se armó lío. Messi se le planta a Medel, quien no paró de increparlo. Los dos fueron expulsados en el partido.

Mientras Lionel Messi descansa en Rosario para tratar de desintoxicarse de una Copa América volcánica en todo sentido para él, en los escritorios de la Conmebol se define cuál será su futuro en la selección argentina luego de esas declaraciones que provocaron un sismo en el mismísimo vestuario del estadio Arena Corinthians. En ese sentido y más allá de si Leo estuvo bien o mal expulsado (a los ojos del mundo fue injusta la roja cuando se trenzó con Medel), el tormento que invade al hincha argentino es saber cuál será la sanción que recibirá por la expulsión, por sus dichos y cuándo tendrá que cumplirla. Ovación accedió a una fuente muy confiable de la Conmebol y confirmó que “Messi recibiría dos fechas de suspensión”, aunque la AFA apelará la sanción por la tarjeta roja que le sacó el árbitro paraguayo Manuel Díaz de Vivar. Mientras que sería penado con una alta multa económica por las declaraciones cuando habló de corrupción y cuando aseguró, sin tener pruebas, que la Copa América estaba arreglada para Brasil.

“Le van a dar dos fechas de suspensión porque fue roja directa y las tendrá que cumplir en las dos primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2020. Igual, habrá que esperar que eso lo decida la Unidad Disciplinaria de la Conmebol”, confió la voz consultada por este diario.

En el reglamento de la Conmebol para la Copa América también se especifica en el artículo 7 que “las expulsiones por tarjeta roja estarán sujetas a la imposición de multas económicas que determinen los órganos disciplinarios de la Conmebol, lo cual no podrá ser inferior a 1.500 dólares y no superior a 50 mil de la moneda americana. Esa multa será debitada del valor que los equipos reciban de Conmebol por participación y/o premios”, se lee en el inciso. Como Argentina recibirá

8 millones de dólares por la participación en la Copa América y por haber logrado subirse al podio

en el tercer lugar, se deduce que los miles de dólares que deberá pagar por la expulsión de Messi se debitarán de esa cifra.

En cuanto a la sanción propiamente dicha, “como regla, un jugador que fuera expulsado estará automáticamente suspendido para el siguiente partido de la competición, independientemente de la resolución que los órganos judiciales de la Conmebol determinen, pudiendo ampliarla y/o extenderla”, dice el citado artículo. Para entender mejor la letra del reglamento, Messi deberá cumplir la suspensión en todo partido que es organizado por torneos Fifa o Conmebol que no sean amistosos. Se desprende que Messi está suspendido para el inicio de las eliminatorias previsto para marzo de 2020, aunque sí podría jugar cualquiera de los amistosos programados hasta noviembre, los que se denominan de fecha Fifa.

Pero Messi no sólo asumió un rol de rebelde sin causa cuando blanqueó que no había ido a la premiación “porque no quería ser parte de esta corrupción (en alusión a la Conmebol)”, sino que también se expuso a una dura sanción por haber infligido el reglamento, que castiga hasta con dos años por “comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias contra el propio organismo”.

En la Conmebol entienden que Messi tuvo una conducta difamatoria cuando habló de corrupción y que la Copa América estaba arreglada para que la ganara Brasil, como sucedió. Por eso podrían abrirle un expediente apoyándose en esas acusaciones y declararle la guerra a la AFA y al propio Messi con una sanción que sería ejemplificadora. Pero la realidad es que el presidente Alejandro Domínguez, en principio, no tendría ninguna intención de ponerse en contra a Messi, a quien considera una persona alejada de las polémicas. Como hombre de fútbol, sabe que no sería aconsejable que el mejor jugador del mundo esté enfrentado con la entidad madre que él preside y además nucléa a la AFA. Además, Domínguez tiene claro el perjuicio económico que le causaría a la Conmebol tener a Messi afuera de las canchas por un largo tiempo. Por eso la sanción que le aplicarían no sería más que una onerosa multa económica y así buscar restablecer las relaciones. Tal vez, con un pedido de disculpas públicas de Messi.