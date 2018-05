"La de Rusia será una experiencia única"

El arribo del plantel canalla a San Pablo fue con la mente puesta exclusivamente en el partido de mañana en el Morumbí. De igual forma hay un jugador que una vez que finalice el semestre continuará en actividad. Se trata de Maximiliano Lovera, quien fue convocado por el técnico de la selección Sub 20, Sebastián Beccacece, para viajar a Rusia y hacer las veces de sparring del equipo que conduce Jorge Sampaoli. "Lo que sentí en el momento que me enteré de la citación fue increíble", le dijo a la pasada el atacante a Ovación, a los pocos minutos de hacer su ingreso al hotel Pullman de Guarulhos. De todas formas el juvenil canalla no tuvo inconvenientes en expresar las sensaciones por la experiencia que le tocará vivir. Por supuesto que también fue consultado sobre lo que esperaba para mañana, aunque en ese rubro fue mucho más escueto. "Estamos bien, muy ilusionados con poder hacer un buen partido y lograr la clasificación que vinimos a buscar", tiró.

Lovera fue notificado que había sido citado por Beccacece en medio de la concentración para el partido ante Arsenal. "La alegría es grande por haber sido elegido entre miles de chicos que trabajan para esto y es algo demasiado importante para mi corta carrera en el fútbol. Vivir esta hermosa experiencia de ir al Mundial con los mejores jugadores del mundo es algo único y supongo que será inolvidable", añadió el formoseño, quien ya fue sparring de la selección mayor, en la previa de fechas por eliminatorias y también de amistosos internacionales, en la que le tocó incluso viajar a Rusia.

"Espero disfrutar al máximo y trataré de aprender muchas cosas de todos esos grandes jugadores. No pasamos mucho tiempo junto con los jugadores de la selección, sólo cuando entrenamos. Tratamos de respetarlos muchísimo, aunque por ahí les pedimos alguna foto", dijo. Y agregó: "Pero para eso falta, ahora lo que pienso en Central y en el partido contra San Pablo, que es lo más importante".

Rápidamente cumplió con el ckeck-in en el hotel y subió con sus compañeros a las habitaciones. En medio de un viaje no tan largo pero sí cargado con mucha adrenalina, Lovera es uno más de la delegación canalla que intentará volver a Rosario con el pase a la siguiente fase bajo el brazo. Después le llegará el tiempo de pensar en Rusia.