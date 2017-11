La rotación de nombres no termina de dar sus frutos

Cuando Newell's salió a jugar el viernes contra Belgrano apenas cuatro futbolistas tenían asistencia perfecta de titulares en la Superliga, entre ellos Bruno Bianchi. El domingo, con motivo de la visita a River Plate, el marcador central no formará parte de ese grupo exclusivo. Llegó a las cinco tarjetas amarillas y cumplirá una fecha de suspensión. De esta manera, si no sucede ningún inconveniente ni sorpresa durante la semana, los que seguirán sin faltar desde el inicio en el encuentro en el Monumental serán Luciano Pocrnjic, José San Román y Nehuén Paz.

Es evidente que son pocos los jugadores que se mantuvieron en el equipo en todo momento de titulares, considerando que apenas se disputaron nueve fechas y ni siquiera hubo una exigencia mayor por tener que disputar una doble competencia seguido, más allá del encuentro contra Godoy Cruz (1-2) en Santa Fe por la Copa Argentina. Tal rotación de nombres se debe a que no hubo demasiados futbolistas que justificaran ser mantenidos en sus puestos.

Las lesiones también conspiraron. Mauro Guevgeozian arrancó en el equipo y a la 2ª fecha ya no pudo estar. Brian Sarmiento tuvo una molestia en la pretemporada, no fue titular en el debut y luego volvió a resentirse y quedó al margen durante tres encuentros. Pero estas son excepciones. Por lo general, las variantes que fue introduciendo Llop se debieron a la búsqueda de un mejor rendimiento. Lo realizado hasta el momento por Newell's explican estas decisiones. Los resultados no acompañan y, ante la necesidad, el entrenador fue modificando el equipo.

Luciano Pocrnjic es uno de los que se mantuvo siempre entre los once principales. En la defensa es en donde más estabilidad hubo, con el lateral derecho José San Román y el zaguero Nehuén Paz jugando desde el comienzo en las nueve fechas. El otro marcador central, Bruno Bianchi, también había dado siempre el presente. Pero sumó la quinta amarilla y faltará contra el millonario.

En el lateral izquierdo, Llop se inclinó en un primer momento por Milton Valenzuela y luego por Leonel Ferroni, hasta que se fue expulsado y por necesidad volvió a poner al defensor vendido días atrás a Columbus Crew.

En el mediocampo y en la delantera hubo variantes constantes. Joaquín Torres es el que más veces fue titular (8). El día del debut, contra Unión, fue al banco y entró en los últimos minutos. Leyes lo sigue en esta estadística (7). En cuanto a los demás que fueron titulares en algún momento y en otros estuvieron en el banco, entraron en el segundo tiempo o ni siquiera fueron citados, aparecen Braian Rivero, Jalil Elías, Víctor Figueroa, Héctor Fértoli, Sarmiento, Juan Ignacio Sills, Enzo Cabrera y hasta Joel Amoroso, hoy a préstamo en Belgrano.

Llop también modificó en la formación inicial a los atacantes. O designaba a Luis Leal o a Mauro Guevgeozian.

Todos los volantes y atacantes mencionados aparecieron al menos una vez de titulares, aunque nunca en todos los partidos.

Es que en este conjunto de Llop son pocos los que se consolidaron, como tampoco se convirtieron en indiscutibles.

Si Llop logra que haya jugadores que se afirmen en sus puestos eso será un indicador de que Newell's encontró la manera de mejorar su paso por la Superliga.

El Puma Ribero tuvo su debut y por condiciones es para seguir de cerca

El desgarro de Nery Leyes produjo una vacante en el puesto de volante central y así fue que Maximiliano Ribero dispuso de la oportunidad de concentrar para el encuentro contra Belgrano y de ingresar en el segundo tiempo. El Puma, como se había manifestado días atrás, es un futbolista en el que el cuerpo técnico rojinegro tiene depositadas muchas expectativas. El viernes jugó algo más de 20' y dio algunas señales de lo que sabe. Había esperanzas de que Leyes pueda recuperarse para el compromiso del domingo contra River, pero a esta altura parece complejo. Siendo así, Ribero corre con la chance de volver a ser considerado por Llop, al menos para ir al banco. También hay que seguir cómo se encuentra Juan Ignacio Sills, que salió a causa de una molestia y todavía no se sabe si es una cuestión menor o requiere de otros cuidados. Ribero ingresó contra el pirata justamente por Sills, a los 71', para formar la dupla de volantes centrales con Braian Rivero, con el que jugó mucho tiempo en la reserva y hasta se consagró campeón. Desde sus primeras intervenciones, Ribero se ubicó bien en el medio y hasta se animó a jugar con criterio las pocas que pudo tocar. Es un juvenil para observar y tener en cuenta. Llop lo considera y no es casualidad que lo haya subido a la primera. Por delante hoy tiene a Nery Leyes y a Juan Ignacio Sills, quien al menos en la consideración del entrenador es el primer relevo, tal cual decidió para el enfrentamiento contra Belgrano. Pero no es impensado que el mediocampista de 19 años próximamente tenga la ocasión de jugar. Aparte de haber participado en la Copa Santa Fe 2016, Ribero debutó en la primera división ante Central Norte de Salta (4-1) por la Copa Argentina, a mitad de este año. Ingresó en el segundo tiempo por Víctor Figueroa. Contra Belgrano se presentó en la Superliga y muchos lo empezaron a conocer.

Escobar es el candidato y Ferroni cumplió la sanción

Newell's vuelve a los entrenamientos y Llop tiene que trabajar con el equipo que visitará el domingo a River. El entrenador debe reemplazar al suspendido Bruno Bianchi y definir si hay más cambios. Ausente Bianchi, el candidato a reemplazarlo es Franco Escobar, que no disputó ni un minuto en este torneo y en todos los partidos fue al banco. Llop tiene que decidir si le devuelve la titularidad a Ferroni, tras cumplir la suspensión, por Milton Valenzuela. Sería algo lógico porque su salida fue obligada. No sería extraño que Llop piense en alguna otra modificación.