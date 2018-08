Si este año el fútbol femenino creció, en cantidad de jugadoras, clubes y nivel de competencia y además tuvo el primer clásico de la historia de la ciudad, el año próximo promete hacerse aún más grande a tono con la ofensiva de espacios y derechos femeninos en los tiempos que corren. Así lo confirmó el presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF), Mario Giammaría, en diálogo con Ovación.

"Se creará el fútbol infantil femenino en futsal para 8 y 9 años, en cancha de cinco, vamos a ir de a poco y en coordinación con las escuelas, armando intercolegiales. Pero además, ya tenemos varios equipos nuevos anotados para el torneo de primera", dijo el dirigente rosarino.

El año pasado compitieron 16 equipos, este año son 20 (mañana juegan la fecha 15 y encabeza la tabla Central A, secundado por Social Lux A) y el año próximo serán como mínimo 32. "Lo que obligará a tener primera A y primera B", señaló Giammaría.

Consultado por los casos de dos nenas de 7 y 9 años (Candelaria y Aixa) que juegan en equipos mixtos respectivamente de Chabás y de Vera, a quienes sus ligas les limitaron la edad de competencia aduciendo normativas bajadas por AFA, Giammaria describió la situación local y opinó.

"Nosotros tenemos nenas muy chiquitas y también pueden jugar hasta los 7 años no más, por eso queremos empezar a formar las categorías infantiles. Daremos el primer paso en futsal pero no creo que se tarde mucho en la formación de equipos para cancha de 11. Sucede que aún no hay muchas nenas ni vestuarios ni infraestructura en todos los clubes, pero la intención de ampliar la posibilidad de que todas las nenas y jóvenes puedan jugar, y de acompañar los cambios que va imponiendo la participación de las mujeres, está en pie", aseguró el directivo.

De todos modos y si bien las ligas santafesinas aseguran que el límite etario en mixto lo pone AFA, Giammaría trasladó la responsabilidad a la Fifa.

"La federación internacional diagrama las categorías pensando en Europa y Estados Unidos, donde el fútbol se juega en las escuelas desde los 5 años, acá es distinto. Pero desde las dirigencias debemos dar respuestas, abrir la cabeza y no quedarnos con la letra fría de los reglamentos y creo que se va logrando: hasta hace poco no se tomaba en serio la discusión sobre las mujeres en el fútbol, hoy nadie puede negarse a darla, hay clubes donde cada vez hay más nenas y mujeres, no faltan a una práctica, quieren jugar y lo hacen bien".

Ascenso masculino

Además, a partir del año que viene, los equipos de primera masculina de la Rosarina que quieran ascender deberán ir sumando equipos femeninos paulatinamente. En 2019 deberán tener un equipo de primera y uno de Sub 14. Y en 2020 deberán sumar además un Sub 16.

"Y a modo de incentivo, en unos 45 días estaremos entregando camisetas, pantalones, medias y balones sin cargo a los equipos femeninos que se vayan anotando para jugar el año que viene", concluyó Giammaría.