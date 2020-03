La Rosarina no sólo es fútbol sobre césped

No es el torneo oficial de Primera A, lo juegan 8 equipos de esa categoría junto a 4 de Primera B, 3 de la C que sin dudas tendrán una gran preparación en este Torneo de Verano que tendrá mañana la 2ª fecha, tras un inicio que se llevó las miradas en el choque entre el último campeón, Newell’s, y el subcampeón Social Lux “A”, que finalizó con victoria de las rojinegras por 3 a 2.

Un buen inicio para las leprosas que deberán demostrar este fin de semana su mejor juego ante Adiur “A” (arrancaron abajo 0-2 en cancha de C. Aguirre), de visitantes. Y las chicas del Mercadito serán anfitrionas del rojiverde.

Un partido entre ganadoras protagonizarán R. Central (2-0 a Adiur “B” en el debut) y General Paz (2-0 a Santa María) en la cancha de Unión Americana (1-1 con V. G. Gálvez), en la que las dueñas de casa recibirán a Botafogo (4-0 a Sparta).

Y en la cancha de Semillero se jugarán dos partidos: San Martín (quedó libre) v. Social Lux “B” (1-4 con Pablo VI) y V. G. Gálvez v. Sparta. Cerrando la fecha Adiur “B” v. Santa María de Fisherton.

No juegan este torneo pero están preparándose con amistosos los restantes 33 equipos que participarán de las tres categorías de la ARF:

Primera A: Alianza, Argentino, El Torito, María Reina, Peñarol, Provincial, Cesarini y San Telmo.

Primera B: Argentino “B”, Arijón, Banco, Central Córdoba, Defensores Unidos, Juan XXIII, Juventud Unida, Logia, Morning, R. Central “B”, Sarmiento y Semillero.

Primera C: Bancario, Leones, Mitre, Newell?s “B”, Olympia, Oriental, R. Central “C”, San José, San Roque, 7 de Setiembre, Sportivo de Alvarez, Teléfonos, Tiro Federal y Tiro Suizo.

“El fútbol femenino me sorprendió”

“Debo confesar que me sorprendió el crecimiento exponencial de esta disciplina. Comenzamos con 14 equipos en 2017, pasamos a los 20 en 2018, 39 en 2019 clasificados en categorías A y B, y e este año serán 48 en tres categorías: A, B y C. También vamos a sumarles las categorías juveniles Sub 14 y 16 y las categorías infantiles Sub 12, Sub 10 y Sub 8”, dijo el presidente Mario Giammaría.