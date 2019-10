Por celebrarse el domingo próximo el Día de la Madre, las chicas de la primera división A del fútbol femenino de la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF) no jugarán (sólo se disputará un partido suspendido entre Central B y Adiur). Sí se jugarán los partidos por la segunda fecha de las categorías infantiles Sub 9 y Sub 12, el sábado.