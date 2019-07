La revolución De Rossi

La victoria de Boca en Curitiba pasó a segundo plano. Sí. Increíble, pero real. Es que Daniele De Rossi se llevó todos los flashes xeneizes del día. El italiano llegó bien temprano a Ezeiza y fue abordado por una multitud de gente, entre los que se encontraban muchos medios de prensa. Y por la tarde visitó la Bombonera, entrenó por primera vez con sus compañeros y hasta metió una patadita de más. El furor del volante de 36 años eclipsó todo lo de más.

Una caso increíble el del Tano, que hasta ayer no tenía ninguna relación con el mundo Boca, pero siempre manifestó su deseo de vestirse la camiseta azul y oro por la pasión que le contagiaron algunos ex compañeros de la Roma, como el actual mánager Nicolás Burdisso. En el final de su carrera, De Rossi se vistió de ídolo antes de pisar la cancha ayer por primera vez, ya que todo el mundo lo paró para sacarse una foto, como muchos jugadores de la pensión del club. Ayer inclusive entrenó un rato en Casa Amarilla y dicen que le entró al otro refuerzo que no debutó, Eduardo Salvio. Le pidió disculpas, pero esa vehemencia parece ser su sello, como cuando salió campeón del mundo con Italia en Alemania 2006.

Si Boca pasa a cuartos de final de la Copa De Rossi podrá ser inscripto. Ahora todo el mundo espera verlo en acción en serio.