La renovación que no fue

Virginia Benedetto

Sólo restan siete partidos para la despedida de Newell's en la Superliga. Apenas dos meses para cerrar el torneo, uno olvidable por el andar y los resultados obtenidos. Lejos de los objetivos pretendidos y trazados a mitad del año pasado, cuando de la mano de Llop y junto a la dirigencia se rearmó un plantel tras la salida de los históricos Maxi Rodríguez y Scocco, entre otros. Ocho refuerzos llegaron al club con el fin de cubrir esas bajas y, además, bajar los costos futbolísticos. A la luz de los hechos logró reducir la erogación de dinero, de acuerdo con lo que sostienen desde la Justicia, aunque también bajó el rendimiento, a tal punto que hoy se ubica en el puesto 23.

A mediados de 2017 los rojinegros salieron a la búsqueda de refuerzos y/o incorporaciones con la premisa de invertir lo menos posible. Y así logró la llegada de 8 jugadores con una erogación en dólares algo menor al millón de dólares. Claro que el resultado no fue el esperado, al menos teniendo en cuenta los puntos cosechados. La sequía futbolística llevó al club a afrontar una crisis que no sólo condujo a la partida anticipada de Llop, sino que el equipo quedó sumergido en los últimos lugares de la tabla. Y generó cierta preocupación de cara al futuro con el tema del promedio.

Ocho fueron los apellidos presentados como refuerzos, uno de ellos nunca debutó y se tuvo que ir en silencio: Danilo Ortiz. Más allá de haber firmado, ser presentado y hasta entrenar, no recibió la habilitación del juez Fabián Bellizia y tuvo que emigrar. Guevgeozian y Nery Leyes tuvieron participación, aunque rompieron el préstamo antes de tiempo.

Una de las figuras a la que apostó Newell's fue Brian Sarmiento, a tal punto que fue presentado el mismo día en que Maxi Rodríguez se estaba despidiendo con lágrimas en los ojos de la entidad. El "10" llegó a préstamo por un año con un cargo de us$ 150 mil y la chance de extender el vínculo por una temporada más. Además, se fijo una opción de compra del 50% del pase en us$ 750 mil. Hoy todo parecería indicar que está más cerca de irse que de continuar, más aún teniendo en cuenta las palabras que entregó tiempo atrás.

Otra inversión importante fue con Luis Leal, ya que su llegada costó 150 mil dólares, con dos opciones de compra por el 80% del pase: la primera era de 800 mil dólares en caso de ejecutarse antes del 31/12/17 y la segunda de 925 mil dólares si se realiza el 30/6/18. A la luz de los hechos y teniendo en cuenta los inconvenientes económicos que viene soportando Newell's resultaría difícil que haga uso de esa opción. Salvo que surja una venta importante y la dirigencia pueda invertir en el delantero.

Bruno Bianchi cumplió con su sueño de ponerse la rojinegra a cambio de us$ 200 mil y una opción de compra de us$ 900 mil por la mitad del pase. La situación es la misma a las anteriores por las cifras que se manejan. Por el momento el defensor volvería a Atlético Tucumán, club con el que aún tiene contrato.

Los restantes dos pasajeros que completaron la lista son Nelson Ibáñez, quien llegó sin cargo y una opción de 200 mil dólares. Y Daniel Opazo, aunque en este caso la CD adquirió el 75% del pase en us$ 50 mil.





¿Te gustó la nota?