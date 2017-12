La que rompió con el molde machista

Una polémica sexista se desató el año pasado cuando se designó a la periodista alemana Claudia Neumann para comentar los partidos de la Eurocopa. Mucho más cerca, a la platense Viviana Vila le fue mejor. Ella sí pudo comentar para un canal de Buenos Aires (no para la TV Pública, donde este año le rescindieron el contrato junto a otros colegas). Comenzó comentando de la mano de Víctor Hugo Morales. "Un día de diciembre de 2004, durante un Estudiantes-Vélez, en La Plata, faltó Apo y me dijo: «comentá vos». Me quería morir, pero lo hice. Siempre fue un tipo respetuoso y amable con sus colegas. De ahí en más me convertí en la primera comentarista mujer de la televisión argentina", remarcó en diálogo con Ovación mientras miraba por TV el partido Flamengo-Independiente.

Dice que no se da cuenta de la importancia de haber sido la primera hasta que se lo recuerdan. "Me da orgullo y responsabilidad: me sigo exigiendo mucho", le dijo a Ovación esta mujer que acaba de cumplir 50 años, es madre de Valentino, de 13 años (a quien llevó a la cancha para trabajar durante todo su embarazo), y es docente en la Universidad de La Plata.