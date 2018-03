La provincia sólo castigó a los socios por los ataúdes

In fraganti. Los socios, en plena tarea en El Clubsito. Ahora falta la sanción del club.

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe sólo responsabilizó a los cuatro socios de Central por el episodio de los ataúdes encontrados dentro del Gigante de Arroyito con una dura prohibición de 5 años para concurrir a esa y a todos las canchas del país. De esta forma, todo se encamina a que no haya suspensión del estadio auriazul ni sanción económica, porque el tribunal de disciplina de la AFA sólo podría actuar bajo la presión del gobierno nacional, ya que de acuerdo con los procedimientos habituales no hay argumentos para un castigo de ese tipo.

Los cuatro socios canallas que confeccionaron los ataúdes (con los colores de Newell's, Boca y River y otro con el nombre del presidente de la Nación, Mauricio Macri) en la sede canalla de El Clubsito, y luego los ingresaron al estadio la noche anterior al partido con Godoy Cruz, del 3 de marzo pasado, fueron duramente castigados. Sus casos además son evaluados por el tribunal de disciplina canalla, que ya les tomó declaración a tres de ellos que se presentaron voluntariamente, y la sanción podría equipararse a la que les aplicó Seguridad de la provincia, ya que una expulsión sería definitiva sólo por estatuto. También se les tomó declaración al responsable de El Clubsito y al del Gigante y para ellos también habría una medida disciplinaria interna, más allá de que el ministerio no se las aplicó.

La resolución firmada por Fernando Perevengo, subsecretario de Coordinación de Políticas Preventivas del Ministerio de Seguridad de la provincia, se entiende definitiva para este caso. Y como el organismo es el único con potestad para aplicar una sanción al estadio sería un capítulo cerrado y el Gigante no sería clausurado ni Central se vería obligado a jugar a puertas cerradas. Esa impresión se refuerza porque el árbitro Fernando Echenique no informó el suceso ocurrido muchas horas antes del partido y por lo tanto el tribunal de disciplina de la AFA no tiene elementos para sancionar.

Pero como en todo hay un "pero", el tribunal sí recibió una carta de Guillermo Madero, director nacional de Seguridad en Espectáculos Deportivos, para que aplique sanciones a Central y por eso se le pidió al club un informe, que en este caso no se trató de un descargo. En el mismo, la dirigencia auriazul explicó entre otras cosas que enseguida se puso a disposición de los requerimientos de los organismos de seguridad, facilitando los videos de vigilancia, y que los ataúdes fueron encontrados en definitiva por el personal policial que el club paga para cumplir, entre otros, el cometido de la requisa al estadio.

Sólo si la presión de Nación se incrementa, el Gigante podría ser sancionado. Hoy, zafa.