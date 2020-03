La prolijidad se fue al descenso

Los dirigentes de los equipos de la Superliga, con representación de Newell’s y Central, se reunirán hoy en el predio de la AFA en Ezeiza para acordar finalmente que no habrá promoción y que en la presente temporada habrá dos descensos a la Primera Nacional. Igual, lo aconsejable en estos casos es esperar hasta que todos los directivos se junten y aprueben lo que tienen boceteado desde hace algunos días. Los vicepresidentes Cristian D’Amico y Ricardo Carloni desayunarán con el presidente Claudio Tapia, luego participarán del comité de Superliga y más tarde del comité de la AFA. Por lo tanto serán parte de la casta dirigencial que acordará no retornar al formato de la promoción entre un equipo de la primera división con otro de la primera nacional y aprobarán dos descensos a la segunda categoría. Esta modificación se debe exclusivamente a los problemas de calendario, ya que no hay fechas disponibles por la cercanía al parate que impone la disputa de la Copa América 2020, que se jugará a partir del 12 de junio en ciudades de Argentina y Colombia. De esta manera, los dos descensos se definirán en los 11 partidos de la Copa de Superliga que se sumarán a los promedios de la última Superliga en la que se consagró Boca. En este momento estaría descendiendo el Gimnasia (LP) de Diego Maradona, mientras que Colón y Patronato deberían jugar un partido desempate ya que ambos tienen 1.093 de coeficiente.

Son habituales las marchas y contramarchas de los dirigentes de la AFA y de la Superliga. Por eso no extraña que ahora se haya borrado con el codo lo que en un momento se escribió con la mano. En las últimas semanas se instaló la versión que se iba a eliminar un descenso directo y se jugaría una Promoción, ahora comenzó a circular el rumor de que no será así por una cuestión de tiempos, ya que habría que esperar más de 30 días entre el final de una competencia y la otra. Sólo perderían la categoría de manera directa dos equipos y no habrá un partido entre el tercer peor promedio de la Superliga y el perdedor de la final del Reducido de la Primera Nacional. No viene mal recordar que la Superliga arrancó con el formato de cuatro descensos y luego se bajó a tres.

Si bien tampoco hay confirmaciones oficiales, también trascendió que cuando se resuelva el final de la Superliga para regresar a los torneos argentinos bajo el control de la AFA, se anunciaría que para la próxima temporada sólo habrá dos descensos y que se modificaría el reglamento con este sistema.

La primera idea de cambiar los descensos comenzó hace unas semanas cuando un club de la Primera Nacional pidió que haya una Promoción entre el perdedor de la final del Reducido por el segundo ascenso a la primera división y el tercer peor promedio de la actual Superliga, solo por esta temporada. Todo se definirá cuando el comité ejecutivo de la AFA se reúna en el predio de Ezeiza por la mañana y redacte el nuevo reglamento de lo que será la Liga de Fútbol Profesional, la entidad que estará cobijada por la AFA y reemplazará a la Superliga para la temporada 2020/21.

La nueva primera división quedará en 24 equipos. Ni 20 ni 22, como se especulaba. Tampoco serán 23, la cifra que obligaba a tener un equipo sin jugar por fecha y que había sido negociada en 2019. Los clubes con promedios más flacos saben que de aquí en adelante la cantidad de equipos se mantendrá. No habrá más purga. Y para ellos eso es una tranquilidad. Tanto que no les importa cambiar un reglamento cuando se lleva disputado casi todo el torneo principal de la temporada. O que la Asamblea que rubrique los cambios se realice el 19 de mayo. La fase de grupos de la Copa de Superliga termina el 17 de mayo (con semifinales el 24 y final el 31), mientras que la final del Reducido de la Primera Nacional está fijada para el 20 de junio y debía tener una ventana de al menos cuatro días para jugar la eventual promoción. Ante este impedimento temporal, y con el compromiso de mantener en 24 equipos la élite del fútbol argentino es que se decidirá hoy en reunión de Comité Ejecutivo modificar el reglamento actual de la Superliga (se cambiará tanto en las oficinas de Puerto Madero como en la AFA de Viamonte) para que sólo haya dos descensos esta temporada e igual cantidad de ascensos (campeón de la Primera Nacional y ganador del Reducido).

Vale recordar que a mediados del año pasado, dirigentes de Central, Newell’s, Gimnasia, Patronato, Lanús, Aldosivi, Banfield y Estudiantes, entre otros, pidieron bajar de cuatro a dos descensos. Aquella vez el argumento se había potenciado tras los fallos polémicos de Superliga, fundamentalmente los del Tribunal de Apelaciones con San Lorenzo y Huracán donde quedó en evidencia que el control financiero se aplicaba de manera estricta con algunos clubes y con otros no. De esta negociación se logró bajar de cuatro a tres descensos para la presente temporada y, si bien había postura dividida sobre la resolución final, se terminó imponiendo la posición de dejar en dos la cantidad de equipos que bajarán directamente a la Primera Nacional para la temporada 2020/21. Tal como estaba estipulado los dos que bajarán serán por el régimen de promedios, un tema que se volverá a debatir a fin de este año para ver si se suprimen definitivamente como lo hizo AFA con todas las categorías del ascenso.