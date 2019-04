El viernes, a los 27 años, firmó su primer contrato profesional con San Lorenzo. En el brazo con el que firmó se lee en latín: "Lo que no me mata me fortalece" ("Hoc non pereo habebo fortior me"), todo un retrato. Y tan sólo un día después, junto a otras jugadoras y dibujantes, la santafesina Macarena Sánchez presentó públicamente en Rosario "Pelota de papel 3", un libro escrito, ilustrado y editado totalmente por mujeres feministas. Ovación dialogó con la delantera que transformó su repentina desvinculación con UAI Urquiza en una lucha por la profesionalización del fútbol femenino. Por ese reclamo hasta llegó a recibir amenazas de muerte, pero siguió haciéndose oír y ahora va por más.

¿Qué significa ser parte del primer contrato profesional?

Un momento emocionante, histórico. Creo que nos vamos a dar cuenta en un par de años cuando estemos en los libros tanto como el fútbol masculino.

El 5 de enero hiciste visible

tu reclamo y ya sos profesional. ¿Lo evaluás

como un proceso rápido?

La verdad es que parece rápido pero no lo es. Venimos jugando hace años, es un logro que llevó mucho tiempo y muchas luchas y perdimos cosas en el medio. De todos modos se logró porque tuve apoyo y no sólo del fútbol, hubo mucha difusión, respeto y responsabilidad de los medios con el caso. Me sorprendió. Hace tres meses no creía que esto podía lograrse, pensé que me iba a tener que retirar del fútbol y que no tendría club dónde jugar. Estoy satisfecha por lo que logramos las mujeres, por el esfuerzo colectivo, eso es más gratificante que un contrato personal.

San Lorenzo logró la profesionalización, ¿seguirás empujando para que

más equipos a alcancen?

Obviamente, la profesionalización no termina acá. No termina con contratos para unos pocos equipos. En la B se sigue jugando sin contrato, en la A muchas jugadoras no los tienen y en el interior tampoco. Hay clubes sin infantiles ni juveniles ni escuelitas. Falta mucho por recorrer, hay que seguir haciendo valer nuestros derechos, será una lucha diaria y constante, es responsabilidad de las jugadoras, los clubes, los sponsors y también del movimiento feminista.

¿Qué te pareció la respuesta

de AFA al reclamo por

la profesionalización?

Creo que leyeron el momento, lo entendieron, lo materializaron. No interesa si lo hicieron o no por convicción. Sabemos cómo funcionan estas cosas, con el aborto se dio igual, parecía imposible, pero el tema se instaló. Para las mujeres ambas cosas siguen siendo un derecho.

¿Y deportivamente cómo estás, el conflicto te dejó

fuera de estado?

No, seguí entrenando todo este tiempo por mi cuenta. Y esta semana empiezo a hacerlo con mis compañeras, colectivamente, en equipo, como me gusta jugar a todo.

Pelota de Papel 3 se volvió a visibilizar

El libro se presentó por segunda vez, ahora junto al río, en el Mercado de Frutos Culturales. Además de Macarena, estuvieron la editora Paula Rodríguez, las jugadoras Evelina Cabrera (autora de "El 86" y fundadora de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino) y Sol Domínguez (de Racing y autora de "Cuasi Macondo"). También la técnica de Newell's, Virginia Salera (la de Central, Rosana Gómez, faltó con aviso). Las presentó la prologuista Soledad Massín y la ilustradora Flor Balestra.