La principal apuesta del Patón dio dividendos

Maximiliano Lovera fue la gran apuesta de Edgardo Bauza para el partido en la Bombonera. Fue arriesgada porque al fin y al cabo el formoseño tiene 19 años, nunca había sido titular con el Patón y aunque había entrado siempre, obviamente la responsabilidad era mayor. Por el rival, por la cancha, pero sobre todo por el peso que traía el equipo luego del 0-4 en el Gigante ante Unión. Y le salió bien al Patón. También al juvenil que fue sparring de la selección en el Mundial de Rusia. Porque asumió el momento, le dio más juego al equipo y, aunque no todas las terminó bien, fue siempre un problema para los defensores de Boca.

Lovera buscó ser el enganche que le pidió Bauza, aunque su posición por momentos fue de un delantero retrasado, mediapunta que le llaman. Sin embargo, cumplió en eso de asistir con pelotas punzantes, como en el remate de Camacho a los 7' o hasta en arremetidas que terminaron en faltas importantes, como la de Goltz minutos antes de que fuera sustituido. Siempre entró en circuito, más allá de que algunas no las resolvió bien, fue incisivo y sin dudas hizo valer su oportunidad.

Pero además con un plus. Bauza lo mandó a tapar la salida del jugador más pensante que presentó Boca ayer: Fernando Gago. Y también ahí fue importante, porque el volante no pudo lucirse. Sólo una vez, cuando ya lo había reemplazado Pereyra, pudo meter una pelota de gol a Benedetto que el delantero desperdició. Y hasta metió una pierna fuerte de más que lo puso al borde de la expulsión, por lo que no le esquivó al roce tampoco.

En esa posición flotante, las diagonales de Carrizo, sobre todo, o Camacho se hicieron más de temer más aún en el segundo tiempo, al menos hasta que el físico aguantó. Habrá que ver si Bauza mantiene un esquema así o vuelve a apostar por dos delanteros definidos, pero ayer metió mano como la circunstancia lo ameritaba y su mayor apuesta, la de Lovera, le salió bien.