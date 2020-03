La primera no terminó

La apertura del campeonato de TC no terminó de la mejor manera. Siempre queda un sabor amargo cuando se excluyen a los ganadores por cuestiones reglamentarias. Lo que quedó claro es que quienes hicieron la revisión técnica tras los triunfos de Mariano Werner en TC y de Germán Todino en TCP (además, al tercero, Marcos Landa) tenían razón en sus conclusiones para excluirlos. En eso no hubo discusión ni apelación. Pero mientras en el Memo Corse con asiento en San Nicolás aceptaron la derrota y ya pusieron a trabajar de otra manera al motorista Rody Agut (sancionado con 200 mil pesos), Claudio Garófalo no quedó mejor parado. Fue suspendido provisoriamente, ya declaró y se espera que lo haga el encargado de los carburados que él citó en su descargo para que la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC emita su dictamen final.

No es la primera vez que Garófalo tiene problemas. De hecho lo sufrió Ramiro Galarza cuando todavía era piloto, antes de dedicarse con exclusividad a dirigir su propio equipo. En 2015 ganó su única carrera de TCP en Rafaela pero el impulsor no estaba en regla y lo excluyeron. Ese antecedente hizo que ahora se lo suspendiera.

Puede ser que antes de Neuquén sea absuelto o no, pero ya varios pilotos buscaron otras opciones, como el equipo Las Toscas para Christian Ledesma y Augusto Carinelli, Manu Urcera o Matías Jalaf. El ganador de Viedma, el de Las Parejas Facundo Ardusso, trabaja aún con él y de hecho, aunque Garófalo no pueda ir a Neuquén sí pueden hacerlo sus asistentes. Una situación incómoda en el comienzo del año, pero “que cura”, como dijo Oscar Castellano.