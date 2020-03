La primera mujer, que está en todas

Es muy exigente consigo mismo. Lo fue en cada actividad que emprendió, en la Cristalería Cuyo o en la docencia que ejerció desde su profesión de perito calígrafa. Ya está jubilada, pero de ninguna manera significa que esté pasiva. Todos los días se la ve muy activa conduciendo los destinos de Sportivo Federal desde hace 13 años, después de otros 7 como vice. Y con orgullo es la primera presidenta que tiene un club que, como tantos, supo tener en vetustos estatutos la prohibición para ejercer cargos directivos a las mujeres. Y como cada uno de sus pares, tiene una historia ligada al club desde niña cuando practicaba, cómo no, el básquet.

"Cuando volví en el 2000 tenía en las retinas las imágenes de mi niñez y juventud, con cerca de dos mil socios, y me encontré con otra realidad. Pero cada uno desde su lugar aporta su granito de arena y aunque vivimos momentos muy difíciles, salimos adelante y estamos orgullosos de que el club diera un vuelco impresionante”, señala Luisa, quien para eso cuenta "que mi papá fue intendente del club, iba todos los días, y fue mi mamá la que me empujó a meterme a colaborar, la que me tocó la moral. Y acá estoy. Soy muy exigente conmigo misma, de estar siempre, y para eso somos un grupo que siente lo mismo por Federal”.

Galiano cuenta que "crecimos mucho ediliciamente en base a subsidios de los gobiernos provinciales y también con aporte de Nación, y nunca nos quedamos quietos. Ahora por ejemplo inauguramos los vestuarios y sanitarios de caballeros, no llegamos con el dinero para los de damas, pero ahora lo vamos a gestionar, porque los clubes de barrio necesitan de la presencia del Estado. Antes al club lo cerrábamos a las 8 de la noche y ahora se hacen tantas actividades, que apagamos las luces mucho más tarde”.

La cuota societaria de una masa que se achicó respecto de aquellos años, es vital para mantener las actividades competitivas, sobre todo la del básquet que es todo un emblema. Y en eso Luisa cuenta que "hablamos con todo el mundo para solventarlas, buscamos sponsors y le buscamos la manera”. Para eso también sirve mucho la iniciativa de hacer dos salones de fiesta, que fueron concesionados. Y van por más: "Estamos viendo cómo podemos volver a hacer espectáculos musicales también”. Además, un punto clave, Galiano se enorgullece en decir que "cuando llegamos hubo que dejar todos los libros en orden para Fiscalía del Estado y hoy podemos decir que Sportivo Federal no tiene deudas. Estamos al día en todo”.

Galiano no está sola. Por ejemplo, con el vice Elno Tambellini "nos conocemos de toda la vida, del club y del barrio”. Y así con todos, como la secretaria Susana Santana, la prosecretaria Nora Liberati, el tesorero Miguel Chacón (histórico jugador y técnico del equipo campeón de 3ª de la Rosarina que lo ascendió a 2ª en 1972), el protesorero Leonardo Ruiz Díaz (que consiguió este nuevo ascenso), los vocales Lucas Ovelar, Osvaldo Di Santo, Sergio Liberati y Juan Galiano, y el síndico Oscar Buffa. Tampoco olvida "a los padres colaboradores del básquet” y de las otras disciplinas que dan una mano enorme.