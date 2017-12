La previa en la calle

La pregunta: ¿Quién tiene más posibilidad de ganar este clásico?

Edgar Krsul

Remisero / 66 años / Hincha de Central Córdoba



Para mí resultará un empate. Central es un equipo que puede sorprender, como con Boca. Y Newell's se está formando como equipo, aún le falta. Espero que todo termine bien y sea festejo.Emanuel RodríguezEstudiante / 23 años / Hincha de River PlatePara mí gana Central a pesar de que Newell's viene jugando bastante mejor, pero hay que tener en cuenta que Central se agranda como equipo en los clásicos y juega en cancha propia.Matías AyalaEstudiante / 24 años / Hincha de Boca JuniorsEn realidad los vengo viendo jugar poco, pero me parece que gana Newell's porque es un equipo que no tiene mucho, pero está bien parado dentro de la cancha y le puede ir mejor.Julio BeraldiVendedor / 42 años / Hincha de Belgrano (Cba.)Gana Central, uno a cero, no más, pero creo que gana porque tiene mejor equipo que Newell's aún sin Sampedri y con Rubén, quien no está en su mejor momento. Me gustan Carrizo y Ledesma.Juan CarabajalMúsico / 32 años / Hincha de Boca JuniorsPara mí gana Central, me parece que de entrada va a hacer valer la localía. Es un equipo que me gusta, que siempre sorprende aunque ahora no ande del todo bien. Me gusta Ruben.Alejandro IraolaEmpleado / 33 años / Hincha de IndependientePara mí va a ser un empate 0 a 0, un partido sin demasiada emoción. Se van a cuidar ambos equipos, ninguno puede perder. NOB se va a quedar abajo y Central también va a esperar.Leonel LencioniEmpleado / 35 años / Hincha de River PlateLos dos equipos vienen jugando mal y están mal en la tabla de posiciones. Pero a pesar de eso creo que ganará Rosario Central porque tiene mejor equipo que Newell’s.Walter PérezEmpleado / 46 años / Hincha de Talleres (Cba.)Gana Central una vez más porque tiene un equipo mejor y más aceitado que Newell’s. Pero fundamentalmente porque juega en Arroyito, y con la hinchada que tiene, gana.Sólo para leprosos y canallasDebe irse el técnico en caso que su equipo pierda el clásico?Antony VasquezEstudiante / 21 años / Hincha de CentralPara nada. Leo Fernández debe continuar porque no me cabe dudas de que hará lo mejor. Los técnicos no pueden ser la figura de cambio o pasará lo mismo que en la selección.Roberto PorcelJubilado / 69 años / Hincha de Newell's¿Irse el técnico? ¿Por qué? A Llop hay que dejarlo continuar, hay que bancarlo. Si el equipo pierde el clásico, pierde, no es su responsabilidad. No la única, al menos.María F. CostaEstudiante / 19 años / Hincha de Newell'sLlop nunca debió haberse puesto al frente del equipo. No me gusta nada. Si pierde, que se vaya. Mi sueño es que vuelva Martino pero con un club en quiebra, difícil.Andrés LocardelOdontólogo / 51 años / Hincha de CentralNo debe irse aunque se pierda. Hay que sostener a los técnicos y sus procesos de trabajo, más a Leo Fernández que parece un tipo serio y confiable. No vende humo.