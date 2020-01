La sexta etapa del Dakar, entre Ha'il y Riyadh, fue una verdadera pesadilla para el piloto salteño Kevin Benavides, quien estaba a punto de terminar la especial cabeza a cabeza con su compañero Ricky Brabec y a 40 kilómetros de la especial, el motor de su moto se rompió por lo que debió ser remolcado y sus esperanzas quedaron en el desierto árabe. Ahora el mayor de los Benavides se ubica en el puesto 28, mientras que su hermano escaló al quinto lugar a 5m 2s del líder el norteamericano Ricky Brabec (4h 36m 28s).

Horas después de su llegada, Kevin, integrante del Red Bull KTM Factory Racing, contó lo ocurrido: "Hoy (por ayer) cuando venía haciendo una muy buena etapa mi motor dijo basta a 40 kilómetros del final. Sin poder creerlo decidí hacer lo que llevo adentro y es no bajar los brazos, en vez de llamar al helicóptero para que me busque, me quedé esperando por más de dos horas hasta lograr que alguien me empuje, la mayoría no quiso y luego mi héroe apareció. Muchas gracias Leo Cola por frenarte y ayudarme a pasar los últimos kilómetros hasta el final. Fue toda una odisea cruzar las dunas tirando con otra moto y soga. Mañana (por hoy) cambiamos motor, aprovecharé el día de descanso para resetear chip y salir a disfrutar de la segunda semana", contó el norteño.

En autos la etapa -la más larga del rally, con 477 kilómetros de recorrido, fue ganada por el francés Stéphane Peterhansel (4h 27m 17s), quien de esta manera consiguió la número 78 de su fenomenal trayectoria en el Dakar.

Pero el español Carlos Sainz, compañero del equipo Mini, no le perdió la pisada y lo escoltó al cruzar la meta en las afueras de Riyad, la capital de Arabia Saudita, apenas 93 segundos detrás. Tercero ayer terminó el qatarí Nasser Al-Attiyah a 1m 45s.

El mendocino Orlando Terranova, en tanto, finalizó ayer noveno a 13m 22s del francés Peterhansel.

En Cuatri, el argentino mejor ubicado es Manuel Andújar, sexto, a 49, 29s del líder, el francés Simón Vitse (5h 54m 23s). Tras el piloto galo se ubica el chileno Ignacio Casale a 3m 25s. Hoy será la jornada de descanso del Rally Dakar.