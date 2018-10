La peor noticia: se fracturó Del Potro

Juan Martín Del Potro recibió la peor noticia. El jueves pasado debió abandonar su partido de octavos de final del Master 1000 de Shangai ante el croata Borna Coric, luego de caer pesadamente sobre la rodilla derecha y ayer se confirmó que se fracturó la rótula. "Me deja sin fuerzas anímicamente", dijo el tandilense al enterarse de la noticia que, a los 30 años, pone un signo de interrogación hacia su futuro en el tenis. Ahora la especulación es si se opera o no, pero la recuperación será larga, de eso no hay dudas.

"Se me hace difícil estar de nuevo en recuperación. No lo esperaba", agregó. Claro, Delpo ya pasó por tres operaciones en las muñecas, se recuperó, volvió a lo más alto y hasta ganó la Copa Davis. Pero cuando se aprestaba a disputar el torneo de Maestros, se baja de todo.

Ahora las opciones son dos: la operación, que le demandará casi seis meses de recuperación, o aguardar que suelde sola, ya que se trata de una fractura transversal. Esa posibilidad está latente, porque hasta podría volver antes y no es invasiva.

En los próximos días se resolverá. Por lo pronto el tandilense tiene una férula en la rodilla derecha y con ella regresaría en las próximas horas al país para decidir los pasos a seguir. Lo único cierto es que hasta el 2019 no puede volver.