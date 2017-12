"La pelota libera"

Su padre fue preso político ocho años en años de dictadura en Montevideo y cuando se le pregunta por ese episodio dice que tal vez no sea casual que ahora él se dedique a dar talleres de fútbol en la cárcel. "La pelota como la palabra libera, posibilita todo aun en la cárcel, es una buena forma de dialogar con esos cuerpos encerrados, de apenas 17 o 18 años, que no juegan, no tienen relaciones sexuales, no corren siquiera un bondi", dice sin vueltas y descarnadamente Agustín Lucas, un jugador uruguayo de 32 años, zaguero del Albion Football Club, un club que ascendió hace apenas una semana de la C a la B. Un futbolero atípico, porque sale a la cancha y juega en todos los puestos, cuando de conciencia social se trata.

Lucas se define feminista, se expresa abiertamente contra la baja de edad de imputabilidad y a raíz de eso milita en "Nada crece a la sombra", un proyecto pro derechos para jóvenes detenidos. Está en favor de la despenalización del consumo droga y el aborto y, además, escribe. Esta última actividad lo trajo esta semana a jugar de visitante a Rosario. Presentó en dos jornadas y a sala llena su último libro de crónicas y entrevistas relacionadas al fútbol y poemas. "Tapones de fierro" se llama el texto que se agotó entre quienes fueron a las dos charlas que brindó junto al ex jugador de Newell's Kurt Lutman, músicos y talleristas locales.

El título hace mención a los botines con los que Lucas parece aferrarse a la cancha, a la calle y a la vida misma. Con Ovación dialogó ayer brevemente antes de la segunda presentación que brindó en librería Paradoxa.

Inundó la charla con la palabra "gurí" y la expresión "tá" como mejor muestra de su origen pero también como se mostró como visita agradecida y llegó a la cita vistiendo una remera con el rostro de un ídolo futbolero de la ciudad: el charrúa Tomás "Trinche" Carlovich.

El eje de la charla fue el trabajo de Lucas en la cárcel desde el fútbol: "La cárcel es un lugar muy jodido. Comencé colaborando con talleres de rap, donde intervenía en el proceso de escritura. Pero después me entregué desde los talleres de fútbol: ese es mi lenguaje, tanto como la escritura, pero con la diferencia que de fútbol sé. Con los chicos hablamos, como si fuera una charla técnica y luego jugamos. Somos 20 personas los talleristas entre sociólogos, trabajadores sociales y artistas. Somos amigos y hacemos un trabajo en equipo. Los centros de detención, como en todos lados, están llenos de jóvenes, pobres. Es lo más fácil llevar a los negritos pobres en cana. Mirá uno se puede sentir muy violentado porque le roban pero te aseguro que a estos gurises les ponen todos los días una pistola en la cabeza. Así como decimos que esta es una sociedad muy machista hay que entender que también es una sociedad muy fascista y eso se enfrenta y pelea desde los movimientos sociales todos los días", dice Lucas quien jugó en Guatemala, en Venezuela, también en el ascenso argentino.

El uruguayo dijo que compartió talleres de fútbol no sólo con jóvenes sino también con adultos, varones y mujeres.

"Para mí jugar a la pelota es un privilegio que uso para brindarle una oportunidad a otro que fue olvidado. ¿Quién habla comúnmente de la cárcel? ¿Quién se pregunta cada día cómo están esos pibes, sabrá la gente que hay cárceles que son como todo un barrio de Montevideo? ¿Sabrán que hay mucho futbolista en cana? Juveniles, frustrados por muchas circunstancias?", dijo Lucas y agregó:

"Siempre digo que si hago cuatro comidas al día, si fui al liceo (colegio), a inglés, a plástica, jugué en el exterior y salí campeón tres veces con equipos de la B y de la C de Uruguay, las frustraciones me las tomo de otra manera. Pero hay gurises para quienes la frustración es otro viaje y con la pelota al menos dialogan".