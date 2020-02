La pelea de los grandes por el título a cuatro del final

El líder River juega primero. El escolta Boca estará a la expectativa y saldrá a jugar ya sabiendo si lo podrá alcanzar. Ventajas y desventajas dependiendo de cómo se miren. Es que si el millonario se da un golpazo perdiendo en su cancha contra el irregular Banfield, el xeneize venciendo en Santiago del Estero lo alcanzará. Claro, puede darse que los de Marcelo Gallardo se afirmen en la cima con un triunfo de arranque y que los de Miguel Angel Russo tropiecen feo después y se abra la brecha de tres puntos a cuatro o seis, y eso puede casi definir al campeón de la Superliga, porque tras esta 20ª jornada sólo quedarán otras tres con los 9 puntos finales.

En la previa, River es candidato en su estadio. Aunque no tanto. Es que ya dejó en el camino puntos muy valiosos al perder con Talleres, Vélez, Central y San Lorenzo y empatar el clásico. Claro que los dirigidos por el Muñeco Gallardo ganaron los últimos 4 cotejos en fila. También el rival cuenta, y hay que contar que de visitante lleva a Núñez una racha de 9 sin perder, con 4 triunfos y 5 empates. Y lo que es más "curioso" es que tiene 7 visitas sin perder (con 3 victorias en las últimas salidas, frente a Lanús, Independiente y Colón).

El viaje de Boca a la calurosa Santiago en esta época veraniega, más allá de que el horario del partido a las 21.50 apaciguará el calor, no será nada sencillo. Es que Central Córdoba se juega mucho en cada presentación ante su gente y cedió poco de local (cayó con Defensa y Estudiantes). Mientras que los xeneizes de visitantes llegan con un triunfo en Córdoba (2-1 a Talleres) pero no venían firmes de la mano de Gustavo Alfaro, el DT anterior, claro que de la mano de Russo lleva apenas 3 partidos en total, con un empate y dos victorias al hilo.

Y más allá de que estos cotejos disparará la definición rumbo al título, también lo hará con la tabla del promedio, porque Banfield está por encima de la zona roja pero no tan lejos (7 arriba de Colón, el último que está zafando) y los santiagueños lo mismo, en el caso de éstos si pierden caen mucho, al punto de que si les toca perder (dividen distinto) hasta quedarían apenas arriba de los sabaleros.

En lo que hace a los futbolistas, en River se anuncia una formación igual a la que viene de vencer 2-1 a Unión, al tiempo que el DT Julio Falcioni en Banfield duda entre la experiencia de Nicolás Bertolo y el juvenil Agustín Urzi, del Sub 23 argentino, y en el banco estará el ex xeneize Daniel Osvaldo.

En tanto en Boca se espera la presencia del arquero Esteban Andrada recuperado de una lesión, mientras que el Sapito Coleoni apostaría por un conjunto santiagueño en el que atacaría con Jonathan Herrera y entre los once estarían un ex Central (el arquero Diego Rodríguez), dos ex Newell’s (el defensor Francisco Manenti, quien sólo llegó hasta reserva, y el volante Lisandro Alzugaray) y el ex Boca Marcelo Meli.