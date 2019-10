Hace dos semanas, Luis Leal se fue a Portugal por un motivo familiar y Frank Kudelka no lo tuvo para los partidos de Newell’s ante Aldosivi y Boca. Para el siguiente enfrentamiento, contra Banfield, directamente no lo citó porque no venía entrenando con la misma continuidad que el resto. Ahora la Pantera viajó convocado por su seleccionado, Santo Tomé y Príncipe, para jugar dos encuentros contra Maurice por la Copa Africana de Naciones, mañana y el martes 15 de octubre. Por esta razón, se descarta que vaya a estar entre los concentrados para visitar a Patronato el sábado 19 de octubre, si bien sus chances en el actual ciclo se encuentran reducidas y en ocasiones ni siquiera es suplente.

Más allá de que su presente es bajo, Newell’s atraviesa un momento en el que necesita a todos disponibles, por si los requiere Kudelka. En especial, en el sector ofensivo, donde no hay indiscutibles y es bueno que haya recambio. Rodrigo Salinas defeccionó el viernes ante Banfield, en la primera oportunidad que tuvo de jugar desde el inicio. Lucas Albertengo dejó atrás las buenas actuaciones de las primeras fechas, con dos goles, y se encuentra en baja. Y Alexis Rodríguez no consigue regularidad. Ante este panorama, la ausencia de Leal es negativa.

Es el riesgo que se corre con un futbolista extranjero. Existen imponderables que pueden llevarlo a viajar de imprevisto y dejar al equipo. La cuestión familiar que lo llevó a volar a Portugal es entendible.

El nuevo viaje, con motivo de haber sido seleccionado por Santo Tomé y Príncipe, es un derecho que tiene el jugador. Newell’s no se encuentra en condiciones de oponerse ante la citación del atacante para una competencia oficial como la Copa Africana de Naciones.

Pero la partida de Leal es contraproducente para los intereses de Newell’s. Kudelka es meticuloso y no le da lo mismo no tenerlo a disposición en los entrenamientos. Ya había dejado en claro que la Pantera estaba en desventaja con sus compañeros cuando se lo consultó si lo podía considerar para el partido con Banfield. Desde que retornó de Portugal, el delantero participó de su primera práctica el lunes 30 de septiembre, cinco días antes de recibir al taladro, y el DT consideró que no estaba bien que relegue a otros que practicaban con regularidad.

Anteriormente Leal no había estado en el país en ocasión de los choques ante Aldosivi en el Coloso y Boca en la Bombonera.

Por lo visto, Leal seguirá relegado en la lepra. Jugará de local con Santo Tomé y Príncipe frente a Maurice el martes 15 de octubre y, en el mejor de los casos, regresará a Rosario el miércoles 16. Newell’s se presentará el sábado 19 en Paraná contra Patronato. Es imposible que Kudelka lo tenga en cuenta.

De por sí nunca fue una las preferencias del entrenador. Albertengo, Alexis Rodríguez y Salinas, cada uno en distintos sectores del ataque, estuvieron por encima de la Pantera a la hora de jugar. El único momento que recuperó protagonismo fue en el partido ante Huracán en el Coloso, jugando de titular por derecha y acompañando a Albertengo y Maxi Rodríguez.

Dejó una imagen tan pálida que fue reemplazado en el segundo tiempo. Fueron sus únicos minutos en la actual Superliga. Apenas si fue al banco al partido siguiente, ante Rosario Central en el Gigante. Antes había estado de suplente en tres encuentros, sin jugar.

Newell’s es el cuarto equipo más goleador del torneo, teniendo un partido pendiente, con Independiente. Es meritoria su capacidad para convertir. Pero los atacantes no terminan de afianzarse y lo menos saludable es que están decreciendo en su juego. Es una luz de alerta. Por esa razón es negativo que Leal no se encuentre a disposición, aunque su imagen se parezca poco al que fue la principal figura y llevó al club a adquirir el 80 por ciento del pase.