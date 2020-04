La pandemia obligó a postergar el adiós de Charo Luchetti

Rosario Charo Luchetti tenía pensado despedirse de Las Leonas en agosto, luego de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la pandemia del coronavirus modificó todos sus planes. La capitana del seleccionado participó de la serie de entrevistas por Instagram Live que ofrece la Confederación Argentina de Hockey (@arg—fieldhockey), y habló sobre su posible retiro y la postergación de los Juegos Olímpicos.

"Creo los atletas y todos los que estamos involucrados en este sueño olímpico estamos de acuerdo con la decisión que tomó el Presidente y el COI con los comités de los países. Si bien era una decisión que me imaginé que iban a tomar, antes de que la anunciaran pensé: si pasa esto ¿qué hago?, ¿qué voy a querer hacer? La realidad es que mi punto final y objetivo era Tokio y ahí darle un cierre espectacular, como es un Juegos Olímpico, a mi carrera y conseguir la medalla que queríamos. Era un objetivo bastante grande, con mucha ambición", aseguró la volante.

Sobre la posibilidad de decirle adiós a la selección argentina, agregó: "La cuarentena, en el lado positivo que le veo, me da el tiempo necesario para evaluar, poner en la balanza, pensar. Mucha gente me preguntó y soy sincera, se me hace muy largo de acá a la fecha que ya confirmaron, que se van a realizar en julio del año que viene. Es como arrancar casi de cero, un año entero de vuelta, con una pretemporada en el medio, que creo que eso el año pasado me costó mucho, todas las vacaciones entrenar sola, por decir de alguna manera, porque tengo la suerte de entrenar con Piti (D'Elía)... es como muy duro. Se me viene todo eso a la cabeza y no sé, se me generan dudas. Obviamente quiero estar en los Juegos Olímpicos, es mi sueño jugar esos Juegos(...) No me voy a apurar en tomar ninguna decisión. Lo que me haga más feliz va a ser lo que me incline a tomar la decisión final. Ojalá pueda estar".

De esta manera, la jugadora de Belgrano dejó la puerta abierta a cualquier desenlace.