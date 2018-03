"La oposición busca el bien del club"

En primer lugar el deseo que tiene la comisión directiva y que es innegociable es que la asamblea se desarrolle con total tranquilidad y se realice de la mejor manera posible para que los socios se puedan expresar tranquilos. Hay que volver a la tranquilidad de las asambleas. No se repetirá lo que ocurrió en la anterior porque desde la comisión directiva y desde el Ministerio se hizo todo lo que había que hacer para garantizar la seguridad. Y después todos sabemos que es importante que se apruebe el balance porque es un punto no negociable dentro de los requisitos que pide la Superliga para renovar la licencia. Para el próximo torneo hay que tener en regla los estados contables. Nos juntamos con muchos socios a explicarles la situación de la importancia que tiene la asamblea de hoy. Tengo que remarcar la buena fe de la gran mayoría de las agrupaciones que empezaron a priorizar el bien del club ante una situación que genera grises en la interpretación, aunque nosotros estamos convencidos de que si no se aprueba el balance nos puede traer grandes perjuicios en la Superliga y otros consideran que no tanto. Ante la duda muchas agrupaciones han decidido abstenerse.