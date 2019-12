Antes que se oigan los pasos de Inés Arrondo hacia el teléfono, David -su asistente de prensa-, aclarará: “En breve tiene una charla con intendentes, pero empiecen nomás, a lo sumo interrumpen un rato y siguen más tarde”. Toda una muestra de que la agenda de la nueva secretaria de Deportes de la Nación, la primera mujer feminista al frente de la cartera, viene agitada como cuando era delantera de las Leonas, corría con el 21 en la camiseta albiceleste y a tranco largo en las canchas de hockey del país y el exterior. Quienes la conocen desde siempre le dicen “Ney” a esta mujer marplatense de 42 años, madre de dos hijos, de hablar pausado. Con Arrondo, Deportes deja el rango de agencia que le dio el anterior gobierno y vuelve a convertirse en una secretaría integrada al Ministerio de Turismo que encabeza el ex presidente de San Lorenzo Matías Lammens.

Empezó a jugar y andar en bicicleta en la plaza cerca de su casa en Mar del Plata, hizo atletismo en la Sociedad de Fomento, comenzó hockey en Universitario y continuó en el Saint Catherine’s. Vistió la camiseta albiceleste entre 1997 y 2005 e hizo 14 goles, jugó más de 100 partidos, ganó dos medallas olímpicas (plata en Sidney 2000 y bronce en Atenas 2004) y estuvo en un Mundial, Perth 2002. Pero por un período entrenó y también trabajó como promotora y en un bar (el de Pablo Echarri). Fue la creadora del dibujo de la felina de la selección nacional que nació en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 (dice que se basó en antiguos dibujos persas que vio en los libros de arquitectura de sus padres). Tras colgar los botines entrenó y entró a la función pública: trabajó en un proyecto de hockey social en La Feliz y hoy, prácticamente instalada en Buenos Aires, no se aleja tanto de ese pasado de gloria deportivo: cuenta con la socióloga Jorgelina Bertoni, otra ex Leona, como jefa de Gabinete y además tiene a cargo a dos subsecretarios. En veinte días, la número 1 del Deporte argentino no paró y a Ovación le adelantó que ve con buenos ojos la posibilidad de que se abra una sede del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) en Rosario.

Dicen que estos primeros días en la función son de vértigo, ¿es más que tener la bocha pegada al palo en el círculo contrario en una final de Las Leonas?

Son vértigos distintos pero en ambos casos se pone en juego el país. En un partido te jugás años de entrenamiento y representás la bandera y acá también. Esta época del año es intensa, nos incorporamos a la gestión y estamos en reuniones pero también conociendo a la gente que era parte de la secretaría.

¿Qué tal te recibieron los empleados?

Muy bien, acá hay gente trabajando hace mucho tiempo en el deporte nacional y tiene saberes que queremos aprovechar para optimizar la gestión. Es gente que convivió con distintas maneras de llevar las políticas de Estado y tiene un capital de conocimiento importante, los trabajadores son muy importantes.

Pasaste de tener como técnico a Gabriel Minadeo, Sergio Vigil y ahora te dirige Alberto Fernández. ¿Qué te dijo antes de entrar a la cancha?

Me dio directivas claras. Le interesa trabajar el deporte en función del desarrollo comunitario, como herramienta que mejore la calidad de vida de los jóvenes pero también de los adultos mayores y la sociedad toda. A Alberto Fernández le interesa que generemos hábitos de vida saludable a través del deporte, porque el deporte es en sí una medida sanitaria, una medida educativa y desde esa perspectiva transversal quiere que trabajemos. Pero además decidió jerarquizar al deporte y lo volvió al rango de ministerio, con una secretaría específica.

Lammens anunció que el Cenard finalmente no se toca. ¿En qué condiciones está?

No se toca porque para nosotros es un espacio identitario del deporte argentino, acá se ha vivido gran parte de la historia del deporte del país, es un espacio importantísimo y en ese sentido los espacios se deben ampliar, no reducir. Pero a la vista está que en tres años el presupuesto de deportes fue el mismo y eso se nota en materia de infraestructura.

En hockey la número 1 era Lucha Aymar, ahora en Deportes sos vos. ¿Qué importancia tiene que al frente de la gestión haya una mujer que expresa que le interesa la perspectiva de género?

Es importante, podés ser mujer y no tener perspectiva de género. Y tener esta mirada amplía las posibilidades de participación a nada más y nada menos que la mitad de las personas que hacen a la composición social del país. Es pensar en la participación de niñas y mujeres en los clubes de barrio y el deporte federado, es pensar en que ocupen las comsiones de los clubes, los lugares de decisión...

Interesante porque en Rosario, por ejemplo, en el club donde se formó la deportista más importante de la historia del hockey no hay ninguna mujer en la comisión directiva.

Esas cosas me ocupan, será un desafío para trabajar en nuestra gestión. La Secretaría de Deportes tiene un área de capacitaciones que ayudará desde lo educativo a reconfigurar las estructuras sociales establecidas. Debemos trabajar con las secretarías deportivas de las provincias y municipios y con los clubes de barrio para lograr los cambios de paradigma.

¿Te definís como feminista?

Sí, claro. Me interesa aplicar la ley de identidad de género, los protocolos institucionales para prevenir y sancionar la violencia de género y apoyo la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

¿Se ve mal en el deporte que un deportista hable de política?

Sí, porque siempre se denostó la política por el pésimo desenvolvimiento de muchos dirigentes a lo largo de la historia y eso hizo que termine siendo mal visto el espacio que habitaban, pero para mí desde la política podemos hacer las grandes transformaciones: es imprescindible que en todos los ámbitos nos involucremos, los atletas, los dirigentes, la comunidad deportiva toda. Apuesto a este momento y a la lucha de las mujeres en el sentido de lo colectivo.

¿Hablabas de política cuando estabas en Las Leonas?

Siempre me inquietó la política pero reconozco que hay barreras para poder hablar y debatir al respecto. Había varias compañeras con las que hablaba. Hubo momentos, en 2000 y 2001, donde definitivamente la crisis nos pegó y la pasamos mal, pero en otros momentos notamos mejoras en nuestra condición de vida deportiva y las preocupaciones eran distintas. Puede parecer que a los ídolos deportivos, porque aparecemos en la tele, no nos afectan los problemas del país, pero en realidad somos personas comunes y corrientes.

¿Qué representa un año olímpico ya con 107 atletas argentinos clasificados?

Queremos cubrir las necesidades de nuestros deportistas, por eso nuestro ministro ya tuvo contacto con (Gerardo) Wherthein (presidente del Comité Olímpico Argentino). Todos juntos trabajaremos en favor de la delegacion argentina en Tokio. Además los Juegos pondrán al deporte en agenda, este año muchos niños, niñas y jóvenes se interesarán también por los deportes y por las disciplinas que tienen poca visibilidad y difusión.

¿Qué fue lo peor que dejó el macrismo en deporte?

El plan de desfinaciamiento sistemático del deporte argentino. Nos encontramos con una realidad muy difícil. Faltan partidas de alto rendimiento, es complicada en términos económicos la situación, pero hay áreas sensibles que son prioridad. Hay mucha gente empujada a la pobreza y la indigencia y es importante que esas personas recuperen una mejor situación. Desde el deporte trabajaremos para que eso suceda.

Los clubes de barrio estuvieron ahogados por las tarifas, ¿cómo se recompone eso?

Las medidas económicas del gobierno anterior hicieron que mucha gente no pudiera seguir pagando la cuota del club y esto complicó además los recursos de las entidades deportivas porque se redujeron las masas societarias. Se tratará de mantener vivo al club de barrio.

La nueva gestión municipal de Rosario, con Pablo Javkin al frente, expresó el interés de abrir una sede del Cenard en Rosario para federalizar la actividad de los deportistas de la región y al centro de alto rendimiento. ¿Qué te parece la idea?

No lo veo mal, sería bueno que haya otros centros donde los atletas encuentren lugares apropiados para sus esquemas de entrenamiento, de hecho hay parques en el país importantes para el desarrollo del deporte argentino que pueden recibir eventos importantes. Tenemos que ver con los gobiernos provinciales y municipales cómo se pondrán en condiciones esos lugares para alojar la actividad interna e internacional. Conozco Rosario, es uno de los lugares donde se escribió nuestra historia como Leonas también, es un lugar muy querido, la tierra de Lucha (Aymar) y Aye (Ayelén Stepnik, ver recuadro), amigas a las que quiero muchísimo, en cuanto podamos y combinemos ahí estaremos.

Ayelén Stepnik estuvo en Rosario trabajando en hockey social como vos en Mar del Plata.

Sí, siempre estuvimos en contacto, fue muy lindo el proyecto que llevó adelante, pudimos combinar ambas experiencias, estamos en contacto y hablamos.

Cuesta alquilar y mantener hoy el estadio Mundialista, ¿habrá negociaciones con los privados para que financien esas cosas?

Hemos pensado posibles programas y estrategias para trabajar en conjunto. A la infraestructura hay que ponerla en sentido de uso comunitario y en condiciones para seguir alojando eventos internacionales.

En la cena de los premios Olimpia te sacaste una foto con la atleta rosarina paralímpica Yanina Martínez. Su entrenador es también el de Brian Impellizeri, pero es uno de los pocos en deporte adaptado en la región. ¿Se podrán sumar más?

Para nosotros la de deporte adaptado es un área muy sensible, las medidas que tomemos serán para que sea más inclusivo, es deporte que hace visible la importancia de la integración de todos a la vida en comunidad. La atención para todo el desarrollo del deporte, tanto convencional como adaptado, debe ser la misma, aunque el adaptado siempre tenga su especificidad.

Los Juegos Evita también se desfinanciaron y hasta se borró la cara de Eva de las medallas durante el macrismo. ¿Hay proyecto de reactivarlos?

¿Reactivarlos?, los vamos a honrar, porque son una fiesta del deporte. Para nuestro gobierno estos juegos hicieron llegar la estructura del deporte nacional a lo largo y ancho del territorio. Serán jerarquizados, porque abarcan lo local, lo regional y lo nacional, son un símbolo de gestión con el que trabajaremos.

Dicen que además de crear el símbolo de la leona instalaste en el equipo el mate con miel.

Cuando me sumé al seleccionado y empecé los primeros viajes con el seleccionado mayor me iba con mi mate con miel y lo sigo tomando así todos los días de mi vida, se volvió la bebida emblema de algunas Leonas.

¿Tenés grupo de whatsapp con Las Leonas de esa época?

Sí.

¿Cómo se llama?

”Vintage”, porque no pasamos de moda.