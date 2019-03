No lo puede creer. Ni Leonel Messi ni tampoco Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina, que aguarda confiado contar con Leo para los amistosos de este mes ante Venezuela y Marruecos. Es que una molestia que sufrió la Pulga en el clásico del sábado frente a Real Madrid le puso un importante signo de pregunta a la esperada vuelta. No está descartada ni mucho menos su presencia para los juegos que se disputarán el 22 y 26 del corriente, aunque todo dependerá de la evolución que tenga a partir de ahora y si convendrá arriesgarlo teniendo en la mira la Copa América. No hay que desechar la posibilidad del retorno que anticipó el presidente de la AFA, Claudio Tapia, aunque por el momento existe un signo de interrogación importante.

Barcelona hizo historia ante Real Madrid y, como siempre, Messi tuvo mucho que ver con eso. El equipo catalán, luego de eliminar a su eterno rival de la Copa del Rey, lo venció de visitante por la liga y luego de una eternidad lidera el historial entre ambos. De igual manera, la Pulga dejó un pequeño gusto amargo a su equipo cuando comenzó a tocarse en la zona del aductor derecho durante el desarrollo del encuentro. Y ni bien hizo ese gesto se encendieron las alarmas, teniendo en cuenta los antecedentes que arrastra con ese tipo de lesión que le dio varios dolores de cabeza.

Es por eso que el medio español As estableció una incógnita sobre su presencia en los amistosos albicelestes que se jugarán en Madrid y Rabat, capital de Marruecos.

El aductor derecho lleva ya tres años dándole inconvenientes a Messi. En septiembre de 2016 se rompió ante Atlético de Madrid y estuvo casi un mes afuera. La lesión fue consecuencia indirecta de sus movimientos para proteger el pubis de la pierna izquierda. En un acto reflejo, los dolores pasaron a la derecha y, desde entonces ha sido una zona históricamente castigada en el mejor jugador del mundo.

El sábado Messi, durante el choque frente al merengue, volvió a tocarse la zona del aductor derecho. El vocabulario gestual, además, permitió intuir algo más incómodo y alternó jugadas con diferentes exigencias. Todo un indicio de una molestia que lo mantuvo inquieto. Sobre todo por los antecedentes.

Hoy Barcelona se juega cosas importantes definiendo la Copa del Rey, teniendo que cerrar su gran campaña en el torneo local que lo tiene como casi campeón y encarando, sobre todo, la fase final de la Liga de Campeones. Muchas metas por las cuales el club lo necesita y cuidará más allá de los compromisos de selección.

No parecería haber dudas de que Leo estará en la Copa América luciendo la diez albiceleste, pero el medio español cuestiona qué determinación se tomará en torno a los amistosos contra Venezuela y Marruecos. Sólo resta esperar.