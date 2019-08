La meta dorada

La sonrisa es habitual en Yanina Martínez una vez que termina de correr. Los éxitos también. La atleta con parálisis cerebral repitió ayer ambas cosas en la pista del Estadio Atlético de Lima. Ratificó su favoritismo en los 100 metros llanos con la obtención de la medalla de oro. A los 25 años, la rosarina subió a su segundo podio en los Juegos Parapanamericanos de Lima. El domingo debutó con el oro en los 200 metros llanos.

A pocos metros de los tacos de salida, Martínez estaba segunda, detrás de la brasileña Tascitha Oliveira Cruz, que terminaría siendo la escolta. A los 50 metros, la rosarina pasó al frente. El final la encontró cómoda cruzando la meta, levantando los brazos y aplaudiendo por el logro alcanzado.

Martínez venció con un tiempo de 14,54 segundos. La brasileña Oliveira Cruz fue segunda con 14,89s y la colombiana Martha Hernández completó el podio con 15,25s.

La calidad de las participantes llevó a que el entrenador de la rosarina, Martín Arroyo, definiera a estos Juegos como un "minimundial". Esta definición describe la magnitud de semejante logro de la rosarina, que de alguna manera esperaba. "Hablé con ella antes de la carrera y estaba muy segura", contó su mama, Claudia Chaves.

La madre siguió la carrera por TV y obviamente conoce cada gesto de la hija. "Cuando termina de correr mira hacia el costado. Lo buscaba a Martín (Arroyo). No fue un capricho cuando planteamos que Yanina no viajaba si Martín no era incluido en la delegación. Martín le da seguridad. Ellos son un equipo", dijo Chaves. Hace dos meses la Federación Argentina de Deportes con Parálisis Cerebral había dejado al margen al entrenador, medida que luego tuvo que revertir.

En Lima, Martínez retuvo el oro conquistado en los 100 y 200 metros llanos de los Juegos Parapanamericanos de Toronto. Anteriormente se colgó las medallas de plata en esas mismas pruebas en los Juegos de Guadalajara 2011.

La trayectoria de la atleta, que anoche corría una de las series semifinales de la posta 4x100 universal, se encuentra en un momento de esplendor. Los triunfos conseguidos en Lima tienen como antecedentes recientes las medallas de plata en los 100 y 200 metros del Mundial de Londres 2017. Y el histórico oro en los 100 metros de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

La vida atlética de Martínez es una carrera de obstáculos que ella se encargó de superar desde el mismo momento que en la adolescencia comenzó a entrenar en el estadio municipal Jorge Newbery de la mano de Arroyo, en ese entonces entrenador ad honórem. Perseverantes, con los años ambos verían reflejado tanto esfuerzo. En los Juegos de Lima fue una meta dorada.