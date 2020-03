La medida me parece lógica

La determinación que se tomó de que los partidos se disputen a puertas cerradas me parece algo lógica. Todo esto que sucede supera lo que uno puede llegar a pensar y pretender como institución. Desde lo económico está por demás de claro que nos afecta a todos. Y en todo esto no sólo uno piensa en lo deportivo, sino en muchas otras cosas porque la vida social se frena. No hay mucho como para decir ni analizar ante esta situación de complejidad mundial.

Es inevitable esta situación y, como dije, supera al fútbol y altera la vida diaria de todos. Esto es a nivel mundial. Hasta sorprende ver partidos de Europa sin público. La pérdida es infernal para ellos y lo que sucede acá es lo mismo, no estamos exentos.

¿Qué hacemos ante una situación como esta? No hay otra forma que actuar de esta manera. La vida diaria se complica y en lo económico ni hablar. Se frena el ingreso, pero no el egreso. ¿Cómo se resuelve? Hoy no hay manera de saberlo.

En cuanto a la idea de que los partidos sean liberados por ahora a Newell’s no llegó nada oficial, pero no estaría nada mal. El tema es que los cables también tendrían un problema con los que compraron el packs de encuentros.