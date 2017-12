La medalla de la suerte

El Chocho estaba con otra cadenita, sin la medalla de San Benito que mostró en los últimos partidos y a la que este diario hizo referencia días atrás. La pregunta cayó por sí sola y la respuesta fue contundente: "No la uso en la semana. La tuve en los últimos dos partidos, con River y Racing. Lo que pasa es que justo trascendió, ja". Por los resultados obtenidos obviamente que el domingo aparecerá colgada de su cuello y por encima de la remera. "En el clásico me la voy a poner", adelantó. Rápido de reflejos Leo arremetió con una frase. "¡Mirá si la perdés Chocho. Tengo unas ganas de robártela, ja!", atacó el DT canalla y desató una risa intensa.

"Con Belgrano, Patronato y Chacarita no la usé, pero en el clásico me la voy a poner. Como soy católico me la regalaron y siento protección, más allá de que esto no quiere decir que nos va a hacer ganar. Igual, le voy a tener que poner una también al arquero y al nueve", reseñó Llop con una sonrisa amplia mientras que Fernández comentó que "soy muy devoto de la Virgen de San Nicolás".

Los dos entrenadores no se abrazan demasiado a las cábalas y sólo eligen utilizar "la misma ropa que viste a Central. El otro día me hicieron poner una campera, pero el domingo no creo que la use porque voy a transpirar como loco, ja", confesó Leo.

"Las cosas de las que hablamos sólo te hacen sentir cómodos, nada más. No es que te hacen ganar un partido. A mí me gusta usar el buzo, pero traje no. Te abrazás con los jugadores todos transpirados y con saco y corbata no podés hacerlo", sostuvo Llop.

"Me gusta ponerme la ropa de Central. Identificarme con el club. No me sentiría cómodo con un saco. Voy a trabajar, no a que me miren cómo vas vestido", opinó Fernández. A lo que Llop agregó: "El sistema no te puede modificar la manera de ser".