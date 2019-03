La marcha de la bronca

Los socios e hinchas se reunieron con el fin de expresar la disconformidad con la conducción del club. Y, sobre todo, exponer algunas alternativas porque Newell's se encuentra en una situación crítica desde lo futbolístico y con riesgo de descenso si no se reacciona a tiempo. Un importante número de leprosos se juntaron en la Plaza del Foro, lugar elegido para convocarse, cuando la tarde le dio paso a la noche con el lema de que "el momento es ahora". La idea surgió el domingo tras la eliminación del equipo de la Copa Argentina frente a Villa Mitre de Bahía Blanca, que milita en el Federal A, con el fin no sólo de entregar un mensaje a la comisión directiva sino debatir propuestas para un cambio urgente.

A la hora programada varios leprosos dieron el presente y con el paso de los minutos el lugar se fue colmando. La gran mayoría enfundados con la camiseta de Newell's o alguna otra indumentaria con los colores rojo y negro. Esa plaza fue centro de otras manifestaciones, aunque con escasa concurrencia. En esta ocasión el número se incrementó y las frases de algunos expositores reflejaron que "queremos ayudar al oficialismo en esta situación. Debe haber diálogo para que suceda esto".

Dentro de todas las frases escuchadas y expuestas ante los rojinegros presentes resonó una con intensidad y que es "acercarle al juez ayuda económica externa. Será mediante un fideicomiso deportivo (de cerca de un millón de dólares) con tasa interés del cero por ciento". Una idea que no cayó del todo mal dentro de los participantes, aunque eso tendrá que evaluarlo detenidamente el magistrado Fabián Bellizia y determinar la manera en que se puede llevar a cabo, además de si autorizaría la propuesta. Si existe la manera no deberían surgir problemas. De todas formas, por el momento es un principio de idea.

"Newell's es de primera y se tiene que quedar. No queremos adelantar elecciones, queremos sacar a Newell's de este momento", indicó otro de los que alzaron la voz ante la concurrencia. Los cánticos en contra de la dirigencia se hicieron intensos en algunos pasajes de la reunión y demostraron, una vez más, el rechazo a la actual gestión.

El ex candidato a presidente Daniel Giraudo también participó de la movida y remarcó que la convocatoria "fue organizada por jóvenes del club que no tienen actividad política. Y de todas las agrupaciones opositoras". A la vez, indicó que la CD "tiene que entender el increíble fracaso futbolístico de los últimos años. Se sumaron 56 de los últimos 174 puntos, y hubo contrataciones ridículas. Desde Joel Amoroso a Ribair Rodríguez. Si reconocen el fracaso vamos a estar con ellos. Llevamos una propuesta de crear un fondo fiduciario de un millón de dólares. Los primeros 50 mil dólares va a ser un aporte de mi familia. Va a ser fácil llegar al millón". Quizás el quid de la cuestión esté precisamente en que la dirigencias acepte que "fracasó", como expuso el ex candidato.

Socios, hinchas, hombres, mujeres y niños leprosos se convocaron cerca del Parque. Y lo más saludable es que se desarrolló en paz, como debe ser.