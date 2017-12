La mala reacción dio vuelta al mundo

La reacción de Jorge Sampaoli no sólo repercutió en Argentina, sino que rápidamente dio vueltas al mundo. Especialmente en Chile, país en el que el Zurdo dirigió y fue campeón de la Copa América por primera vez en la historia, fue el principal punto de impacto. "Escándalo por repudiable reacción de Sampaoli con un policía: hay quienes piden su renuncia", escribió El Mercurio, el principal medio del país trasandino.

En tanto, "La discusión de Sampaoli en un control policial: "Boludo, cobrás 100 pesos al mes", tituló el diario El País de España, junto al video que rápidamente se divulgó en las redes sociales. "Polémico incidente de Sampaoli con la policía", escribió el diario Marca, el periódico de deportes más importante de Madrid. "Sampaoli la lía en un control de alcoholemia", publicó Sport, de Barcelona.

"Sampaoli se detuvo para un control: pierde la cabeza e insulta a los agentes", fue el título que eligió el diario deportivo italiano Corriere dello Sport.

Así como los medios argentinos, la mayoría de los diarios del mundo no se apiadó de la reacción de Sampaoli y coincidieron en que una buena decisión hubiera sido dar un paso al costado. No obstante, el Zurdo eligió comunicar su pesar a través de un comunicado. Por el momento no hay previsto que dé una conferencia de prensa.