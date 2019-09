La lucha por una milésima para salir de la zona roja

No hay otra forma de afrontar la lucha por la permanencia que no sea con la mirada constante en la tabla de los promedios. Y es tan particular la situación que Central logró salir de la zona roja del descenso sin siquiera haber jugado, pero a la que regresará de manera inexorable en caso de no sumar esta tarde frente a Racing en el Gigante. Con un punto le alcanzará al canalla para terminar la fecha por encima de Central Córdoba de Santiago del Estero, el Gimnasia de Diego Maradona y el Aldosivi hoy acéfalo tras la renuncia de Gustavo Alvarez. Ahora, quedarse sin invicto implicará volver a poner los pies en el lodo, aunque sea por poquito.

La derrota de Aldosivi el viernes a manos de Unión llevó al equipo marplatense a la zona más caliente, con 1,151 de promedio. Pero si Central pierde quedará una milésima por debajo del tiburón (1,150).

Sumar le servirá también para mantenerse a un punto de Patronato (el viernes igualó con Lanús) y de ganar superaría la línea del conjunto paranaense, además de estirarle la ventaja a Gimnasia, que ayer perdió otra vez.