La intensa lluvia que cayó ayer sobre Buenos Aires y gran parte del país no sólo humedeció hasta el hartazgo la paciencia de jugadores, árbitros y directores de torneo, sino que además dejó trunca la posibilidad de que el seleccionado masculino de Litoral completase la primera jornada. En el inicio del Campeonato Argentino que tiene lugar en el club de Ciudad de Buenos Aires, el campeón vigente no pudo terminar su partido ante el local, en el segundo turno del día y por la Zona A, porque la cancha estaba imposible. Caía 1 a 0 al término del primer cuarto cuando llegó la suspensión. Continuará hoy y luego ambos equipos deberán afrontar el cierre de la fase de grupos. El jueves había empezado bárbaro para los chicos de Rosario, que se lucieron y golearon a Tucumán por 3 a 1.

Anoche, pese a que capitanes e integrantes de cuerpos técnicos de Litoral y Buenos Aires hicieron todo lo posible por jugar ese encuentro, las autoridades de la Confederación Argentina de Hockey encargadas del torneo decidieron suspenderlo por seguridad de los propios protagonistas. No sólo ya no rodaba la bocha sino que además no había dominio ni de los palos. El gol de Buenos Aires lo marcó a los 12' Marc Ganly, cuando ya no se veía nada por la cortina de agua.

Por la mañana el seleccionado rosarino estrenó su título. El de ser el vigente campeón argentino de mayores. Lo hizo con clase, con aplomo, juego, tenencia y ataque permanente, por lo que no tuvo problemas para sacarse de encima a Tucumán con goles de Lucas Harte, Nicolás Acosta e Iñaki Alvarez. Leandro Micieli descontó para la Naranja.

No hubo prácticamente equivalencias en un encuentro que los rosarinos dominaron casi de punta a punta, porque sólo en el final y con el resultado abultado aflojaron un poco la marcha y Tucumán fue algo más, pero más por enjundia que por ideas.

Litoral sabía que el partido con los norteños era "clave" para las aspiraciones de llegar a seminales (la lógica indicaba que podía perder contra un Buenos Aires híper potenciado con 9 Leones), pensando en esos tres puntos y en los que no debería tener problemas de obtener hoy ante Entre Ríos. Salió a la cancha con esa idea entre ceja y ceja.

En el primer cuarto nomás le pisó el acelerador y primereó en la posesión. Hizo de la defensa su bandera (gran fortaleza el año pasado para obtener el título) y lo capitalizó enseguida, porque tiene delanteros tremendos. La apertura del marcador vino entonces con una pelota que recuperó Nicolás Acosta en área contraria, apremiando a las marcas incesantes. Probó primero él y no pudo vencer al arquero y en una nueva recuperación se la dio a Lucas Harte para que, con más centímetros por recorrer, pudiera clavarla arriba en el ángulo. Los tucumanos iniciaron una protesta argumentada en que la bocha había entrado por afuera, por la rotura de la red, pero los chicos de Litoral se desentendieron y el árbitro inmediatamente desestimó el reclamo.

En el segundo segmento se vio lo mejor de los rosarinos, que hicieron gala del toque y la circulación, siendo cada vez más peligroso. Primero Iñaqui Alvarez se escapó sólo por derecha y no llegaron sus compañeros a conectar una chance clara y después se lo perdió Lucio Tartaglini tras una serie de pases de pizarrón. Generó un córner corto Tucumán que no llevó peligro sobre el arco de Agustín Ballarini y volvió Litoral a marcar el terreno. Falló en la anterior jugada colectiva pero no iba a fallar en esta. Tartaglini circuló y venció marcas, jugó con Facundo Harte y éste con Iñaqui Alvarez que se la dio al Tero Acosta para que se saque el gusto de convertir en su vuelta al seleccionado mayor tras dos ediciones. Como buen 9, Nico esperó en el medio del arco y conectó al fondo de la tabla para ponerle el moño a un gran movimiento del equipo. Apenas unos minutos después desbordó Lucas Harte por derecha y el que conectó por el medio fue Iñaki, otro de vuelta y de gran experiencia. El pibe de la vinchita puso el 3 a 0 y la victoria quedó más que encaminada.

En el tercer cuarto se apagaron los dos equipos, quizás por el desgaste que ya empezaba a imponer la lluvia, con la cancha cada vez más pesada y resbaladiza (nunca drenó bien) y en el 4º cuarto Tucumán fue a matar o morir. Consiguió generar un par de cortos (ya a esta altura más peligro que en todo el partido) y sobre los 57' logró el descuento por esa vía. La búsqueda pudo costarle un precio aún más caro a la Naranja, porque quedó mal parado y Litoral lo perdonó por no estar fino en los últimos contraataques. Y así se fue el primer partido. Con el histórico campeón 2017 estrenando el título de la mejor manera. Disfrutándolo, como se merecen estos pibes que no sólo dejan el corazón en cada pelota, sino que además exhiben atributos de juego que no todos tienen.





Lo que pudo jugarse ayer

Los otros resultados de ayer en Zona A: Buenos Aires 9 a 1 a Entre Ríos y Entre Ríos 5 a 4 a Tucumán. Posiciones: Buenos Aires 3 puntos; Litoral 3; Entre Ríos 3; Tucumán 0. Zona B: Mendoza 3 a o a Salta; Córdoba 4 a 1 a Neuquén. Posiciones: Córdoba y Mendoza 3 puntos; Neuquén y Salta 0. Resultados en Zona A de damas: Buenos Aires 4 a 1 a Salta; Bahiense 2 a 0 a Córdoba; Buenos Aires 3 a 2 a Córdoba y Bahiense 1 a 0 a Salta. Posiciones: Buenos Aires y Bahiense 6 puntos; Córdoba y Salta 0. Queda un partido para cerrar la fase pero ambos equipos ya son semifinalistas. Lo insólito que otorgó la jornada es que la Zona B ni siquiera pudo jugar un partido.