La lluvia frenó al salaíto ante Centro Español

El partido que hoy debía disputar Argentino ante Centro Español, en cancha de los gallegos, fue suspendido por inclemencias del tiempo y quedó sin fecha para su realización.

"Las fuertes lluvias en todo Buenos Aires nos privaron de poder jugar ante Centro Español. La suspensión me la confirmó el presidente Daniel Mariatti pasadas las 17 y automáticamente el plantel quedó licenciado hasta el lunes (mañana). Espero que la reprogramación no sea un problema y no nos pongan dos partidos seguidos de visitantes", sostuvo el técnico Marcelo Vaquero con respecto a la suspensión del cotejo que debía jugarse hoy a las 13.30.

El plantel salaíto tenía todo programado para emprender el viaje a la cancha de Centro Español y se suspendió. "El horario de las 13.30 del cotejo nos hizo armar la logística del viaje de manera distinta a la habitual. Los jugadores se tenían que levantar a las 6 y a las 7.30 salíamos desde el estadio José Martín Olaeta. El esfuerzo de todo el grupo es importante, es una categoría amateur, hay que lucharla, no queda otra", señaló el DT de los salaítos.

Con respecto al triunfo en la última fecha ante Claypole y los próximos partidos, el entrenador se mostró contento y optimista. "Ganamos un cotejo difícil ante un elenco que venía en los primeros puestos. Y lo bueno fue que el equipo mostró pasajes de buen fútbol y los tres puntos quedaron en casa. También pudimos ver que varios jugadores recuperaron su nivel futbolístico", dijo Vaquero.

Y enseguida añadió: "Ahora con la suspensión ante Centro Español estaremos atentos a cuándo se juega y desde el lunes (mañana) armaré el programa de trabajo semanal. Se vienen cinco partidos muy importantes en el final del año y buscaremos quedar en los puestos de vanguardia".

La lluvia no dejó jugar a Argentino, que venía entonado, y apuntaba a seguir por la misma senda.