Finalmente, la lista de 35 nombres de Jorge Sampaoli vio la luz con pocas sorpresas. En realidad fueron tantas las especulaciones periodísticas que sólo la presencia del ex Newell's Cristián Ansaldi y la ausencia de Matías Kranevitter pueden considerarse inesperadas entre los que intentarán acabar con la sequía de títulos argentinos en el inminente Mundial de Rusia.

La nómina otorgada por Sampaoli es el fruto del análisis que el entrenador realizó en su última gira por Europa, donde se entrevistó con 24 futbolistas aunque no hubo mención o consulta alguna de la lista con ellos, según informaron allegados de prensa.

Ansaldi, siempre en segundo plano, surgió como un nuevo nombre para este seleccionado hace poco, ya que su última convocatoria había sido en 2014 cuando Alejandro Sabella era el DT.

El Zurdo tiene la potestad de convocar a un nuevo jugador en reemplazo de otro, siempre y cuando el sustituido esté lesionado. En ese caso, Matías Kranevitter aparece como primera opción si Biglia no llega en óptimas condiciones.

Entre los otros nombres que pueden hacer algún ruido, Armani, que nunca fue citado por Sampaoli, finalmente se ganó un lugar en el equipo, al menos entre los preseleccionados. El arquero de River Plate cambió el pensamiento de Sampaoli a fuerza de sus rendimientos superlativos con la consagración en la final de la Supercopa Argentina ante Boca luego del triunfo 2 a 0.

En un puesto donde tanto Romero como Caballero no son titulares en Manchester United y Chelsea, respectivamente, y Guzmán no ofreció un buen rendimiento en Tigres de México, Armani, solicitado por los hinchas, tendrá posibilidades.

Otras de las "sorpresas" del listado también podrían apuntar a Rodrigo Battaglia y Ricardo Centurión. El volante de Sporting Lisboa de Portugal se encontró con Sampaoli en la última gira europea y la figura de Racing ganó terreno con sus buenas actuaciones. Ambos fueron citados por primera vez junto con Armani.

En tanto Icardi, que está segundo en la tabla de goleadores de Italia con 28 tantos, fue incluido por Sampaoli, pero sus posibilidades de quedar entre los 23 que viajarán a Rusia no son muchas.

El Mundial está a la vuelta. Los trabajos en Ezeiza comenzarán el 21 de mayo y el Zurdo dará a conocer los 23 definitivos.

Biglia llegará bien al inicio

Lucas Biglia llegará sin problemas al inicio del Mundial tras el golpe que sufrió anteayer en la espalda, luego de la doble fractura de vértebras lumbares. Si bien algunas versiones hablaban de un desplazamiento lumbar, el cuerpo médico del seleccionado argentino dijo que se trata de "un fuerte hematoma en la zona" y si bien el lunes 21 de mayo, cuando empiecen los entrenamientos, se moverá de manera diferenciada, su presencia está garantizada en Rusia. Y el volante es una fija en la lista

de 23 del Zurdo.

El Kun Agüero trabajó solo en EzeizaSergio Agüero fue el primero en poner primera en los trabajos de la selección de cara al Mundial. Ayer a la mañana el Kun se presentó en Ezeiza y, seguido muy de cerca por el médico de la selección Daniel Martínez, empezó la recuperación de la rodilla izquierda.