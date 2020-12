La lesión de Scocco es la segunda baja de Newell's para el resto del torneo

Con Scocco se decidió un tratamiento conservador, es decir sin intervención quirúrgica, y a partir de un control de imágenes definir la conducta a seguir con el paciente. A partir de las imágenes se observa cómo evoluciona, pero en un principio se considera que no es necesaria una cirugía.

La fractura se produjo a los 3’ del comienzo del encuentro contra Boca. Scocco fue a disputar una pelota sobre la izquierda del campo xeneize y Campuzano lo empujó, cometiéndole infracción. El goleador cayó mal, sobre el hombro izquierdo, y debió ser atendido afuera del campo de juego. Pese a que intentó seguir, se dio cuenta de que no podía. Apenas Boca anotó el primer gol fue reemplazado a los 12’ por Panchito González.

El dolor de Scocco era inocultable en el instante de colocarle un vendaje en la zona mientras seguía desde el banco las alternativas del partido que Newell’s finalmente perdió por 2 a 0.

La lesión es otra mala noticia para el atacante, cuyo regreso a Newell’s hasta ahora no fue como hubiese querido en el campo de juego. Las satisfacciones fueron escasas y su juego irregular.

Uno de los pocos momentos de alegría fue cuando anotó el empate parcial, de cabeza, en el traspié contra Talleres en Córdoba. Luego celebró el triunfo de visitante ante Lanús. No más. No logró plasmar sus cualidades para la definición. Le costó asentarse en el equipo y no anduvo preciso frente al arco.

Con el único tanto que señaló en su regreso al club llegó a los 78 goles y hoy se ubica a 11 del décimo máximo goleador de la historia leprosa, Maxi Rodríguez. Tendrá que esperar hasta la próxima temporada, con la Sudamericana incluida, para intentar arrimarse.

Aguerre.jpg

Kudelka perdió a su segundo futbolista para lo que falta de la temporada. Antes fue Aguerre, que tuvo una luxación de codo ante Boca en la 2ª fecha jugada en el Coloso. El arquero fue intervenido quirúrgicamente y no jugará hasta el próximo torneo.

Por la lesión del número uno, la comisión directiva salió en la búsqueda de un reemplazante. La intención es incorporarlo a comienzos de 2021. Por el momento ataja Ramiro Macagno, cuyo préstamo vencía el 31 de diciembre y se extendió un mes ante la falta de recambio. Hoy el suplente es el juvenil Williams Barlasina.

De un extremo al otro, Newell’s se quedó sin el goleador y el arquero en este torneo. Uno de los tantos inconvenientes que le tocó afrontar.