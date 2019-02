La Lepra buscará más contundencia para impulsarse

Newell's mejoró. No es el mismo de tiempos no tan lejanos. Eso en la columna del haber. En la del debe, la principal carencia es la contundencia. La elaboración es discontinúa, pero no es el principal déficit. Lo prioritario es meterla. Es la deuda con la que visita a San Lorenzo. Si la lepra es efectiva en el arco del Ciclón, puede refrendar este crecimiento que tuvo con Bidoglio

La imagen positiva que entregó Newell's tiene como hecho saliente que casi no le convierten. Apenas un gol en contra recibió en los últimos cinco partidos. El responsable es Aguerre, figura en el clásico y siempre brindando seguridad. También en el desempeño defensivo colectivo. Callegari y Fontanini no dudan por arriba. Callegari y Rivero se reparten los espacios para la obstrucción en el medio y colaborar con los del fondo.

Newell's quiere ser protagonista, juega para eso y lo propone. Cuenta con dotados técnicamente, Mauro Formica y Maxi Rodríguez. Cada uno con características diferentes y funciones distintas, el equipo los necesita activos, determinantes y decisivos. Lo consiguieron contra Boca, menos contra Unión y casi nada con Central. De ellos depende que Newell's sea peligroso.

También tienen la cuota de responsabilidad de que Newell's no convierta. La Fiera al menos anotó con el xeneize. Fue el único tanto leproso en tres partidos. Lo peor es que el goleador de la temporada pasada, el portugués Leal, no la emboca. Y nadie más asume ese rol.

El dominio que Newell's se encuentra en condiciones de ejercer en el Nuevo Gasómetro, aunque sea de a ratos, merece otra clase de respuesta frente al arco para que el intento no sea en vano.