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La irónica alusión a una frase de Di María del vicepresidente de Estudiantes por la imagen del ataúd

El vicepresidente del club de La Plata hizo una publicación en redes en la que se apoya en una declaración de la figura canalla

30 de septiembre 2026 · 15:10hs
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La imagen de los jugadores de Central con un ataúd y las referencias al presidente de Estudiantes.

Imagen de Twitter

La imagen de los jugadores de Central con un ataúd y las referencias al presidente de Estudiantes.

El vicepresidente de Estudiantes de La Plata, Martín Gorostegui, repudió con una ironía la decisión de los jugadores de Central de festejar el título de la Supercopa Internacional con un ataúd y la figura de Juan Sebastián Verón. Otro directivo del Pincha apuntó contra la AFA.

Las imégenes de los jugadores de Central con un ataúd cuando celebraban la victoria ante Estudiantes en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero se viralizaron y agigantaron la tensión entre ambos clubes.

Durante el recorrido de los jugadores de Central por la ciudad a bordo de un micro, Franco Ibarra y Gaspar Duarte mostraron la tapa de un ataúd que tenía la imagen de Verón. Al lado aparecían las frases "Porteño llorón" y "EDLP QEPD".

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Qué dijo el vice de Estudiantes

El vicepresidente de Estudiantes compartió esa escena en una historia de Instagram y escribió: "No hicimos nada para que pase lo que pasó". Es lo mismo que había dicho Ángel Di María el sábado, después del partido, cuando directivos, jugadores e hinchas del Pincha acusaban al árbitro Darío Herrera y a la AFA de favorecer a "Lo que pasó al final del partido es lamentable. No hicimos nada para que pase lo que pasó. Ellos (Estudiantes) tendrán sus excusas, sus cosas. Nosotros vamos a disfrutar de este momento", afirmó la gran figura de Central en la final en Santiago del Estero.

Otro directivo de Estudiantes también publicó las mismas imágenes y cargó contra la AFA y contra su presidente, Claudio Chiqui Tapia. "Miren a las carmelitas: imagino que la inmaculada Asociación del Fútbol Argentino tomará alguna medida, ¿no?", escribió.

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