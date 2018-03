La ironía de Riquelme: "De política no entiendo, pero River con Menem ganó un montón"

Juan Román Riquelme, exjugador e ídolo de Boca Juniors, manifestó hoy que bajo la presidencia de Carlos Menem, reconocido simpatizante de River Plate, el club de Núñez "ganó muchos títulos" y afirmó que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, "tiene unos líos bárbaros como para elegir un árbitro para un partido del equipo del cual es hincha".

"De política no entiendo. No me acuerdo cuántos años estuvo uno y cuántos otro. Pero con Menem, River ganó un montón de títulos. Macri debe tener unos líos bárbaros y tiene la cabeza en otra cosa como para elegir un árbitro. Boca está primero cómodo", aseguró Riquelme en diálogo con Fox Sports.

"La final del 14 de marzo (de la Supercopa Argentina entre Boca y River) la ganará el que juegue mejor. Lo de Menem lo dije en broma", agregó entre risas.

Riquelme además elogió a Boca, líder de la Superliga Argentina de Fútbol con 43 puntos; a Carlos Tevez, Cristian Pavón y Edwin Cardona; y reiteró que el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto "ya ganó este torneo".

"Boca sacó una ventaja grande, encontró tranquilidad. Tiene situaciones de gol, no es un equipo vistoso pero gana claramente. Hace unas fechas se decía que jugaba mal, pero gana. Ayer aceleró, bajó, volvió a acelerar y lo ganó", opinó.

"Estoy muy contento, me hace poner muy feliz Boca. Hace unos meses dije que este torneo está terminado", siguió.

"No podemos comparar a Tevez con (Walter) Bou y ( Wanchope) Ábila. Y no le falto el respeto a ellos. Pero Carlos tiene otra jerarquía. Lo sostendré toda la vida: tiene alma de 9. Ayer hizo un gol de 9, y contra Banfield y San Lorenzo también. Lo único que ruego es que no se lesione", puntualizó.

"Cardona a Boca lo hace jugar a otra cosa. Tiene un poco de pausa. Cuando él no juega, Boca no tiene pausa, como el clásico de verano que era todo choque y pelea, y rogar que Tevez o Pavón hagan un gol", explicó.

"Pavón hoy juega por el costado, más de ataque que defensa, y Argentina no tiene muchos jugadores por derecha. Me encantaría que se juegue como antes, por todo el frente de ataque, sería complícadisimo de marcar, mucho más difícil. Es rápido, golpea la pelota muy fuerte. Lo veo para la selección. A Messi lo puede ayudar mucho", sentenció el excrack xeneize.