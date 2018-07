"Estudiando mucho el desarrollo y la performance deportiva nos dimos cuenta de que se basa en tres principios: el entrenamiento, la alimentación y el sueño. Tanto en cuestiones de entrenamiento y nutrición hay muchos estudios realizados y están en constante evolución, pero en lo que tiene que ver con el sueño no hay nada, no hay ningún aparato que pueda, objetivamente, controlar o medir la calidad y cantidad de sueño. Además, es la única de las tres que se hace de manera inconsciente: cuando entreno puedo hacerlo bien o mal, lo mismo cuando me alimento, pero cuando duermo todo se produce con mecanismos inconscientes. Por eso es importante tener instrumentos que puedan evaluar cuánto y cómo dormís", destacó Marcelo Segundo, ex rugbier rosarino radicado en Florencia e integrante de una empresa italiana que desarrolló un chip que controla el sueño, algo muy innovador, que implementaron Rusia, Perú y México en el Mundial.

"Es un sensor que tiene tecnología 4.0, en la que el paciente no tiene que usar chaleco ni casco ni pulsera. Este sensor se coloca debajo del colchón y el chip no sólo marca cuánto y cómo dormís, sino que arroja un montón de datos del funcionamiento del pulmón y del batido cardíaco, frecuencia y variabilidad cardíacas, por ejemplo", completó el ex jugador de Duendes.

¿Qué análisis hacés del Mundial?

Veo que los grandes monstruos a nivel mundial se están cayendo. Los últimos Balón de Oro se fueron todos y los cuatro equipos que quedaron demostraron que llegaron hasta acá por lo que hicieron a nivel colectivo. La individualidad ya no sirve más.

¿Por qué los latinoaméricanos no llegaron más lejos?

En Rusia se organizaron mesas de debate con muchos entrenadores, entre los que asistieron Gareca, Osorio, Bielsa y Maturana, entre otros, y se habló mucho de la diferencia que existe entre los equipos sudamericanos y los europeos. La mayoría hizo hincapié en que los sudamericanos, si bien tienen mucha calidad, trabajaban poco la parte de competencia y que la infraestructura en Europa es otra, es diez veces superior que en Sudamérica, y eso se paga.

¿Cómo viste a la Argentina?

Fue una vergüenza... para mí y para muchos argentinos que estábamos trabajando en otras selecciones. Argentina es amada en Europa por la alta dignidad que dejó la vieja camada de jugadores argentinos que militó en el Viejo Mundo. Yo vivo en Italia y todos los equipos italianos que pasaron por una época de oro tenían jugadores argentinos y por eso nos aman. Lo que pasó en Rusia fue una decepción y una vergüenza. Una decepción desde los futbolístico y vergüenza por la imagen humana que dejamos. Ver cómo estaba abandonado Messi o las críticas que hacían los propios argentinos al equipo fue muy triste. Era desagradable ver cómo estaba vestido el entrenador argentino o cómo se manejaba con los jugadores adversarios y aún con los de su propia selección. Fue un desastre. Se esperaba que Argentina llegara al menos a semifinales y no ver el triste papel que hizo. Te doy un ejemplo: Perú perdió 1-0 con Francia y nunca le dio un mano a mano a Mbappé. Argentina se comió cuatro goles con el mismo equipo y Mbappé tuvo tres o cuatro mano a mano con el arquero y con kilómetros para correr delante de la defensa. Un desastre. Espero que haya un cambio real, no tanto de jugadores, sino de dirigentes, que es lo más importante.

¿Qué podés decir de los semifinalistas?

Bélgica hace rato que es un buen equipo en los papeles pero siempre se quedaba. Ahora encontró el equilibrio como equipo y sus jugadores están en la justa madurez. Croacia tiene un equipazo, con jugadores participando en los mejores torneos. Hace un tiempo tuvieron problemas con el DT y Zlatko Dalic no se iba a quedar, pero lo hizo y convenció al equipo de lo que podía dar. Inglaterra no es una sorpresa. Es campeón del mundo en juveniles y también en menores. Tiene todos sus jugadores jugando en su liga que es de primerísmo nivel y tiene atrás una infraestructura muy grande. Y Francia también tiene un equipazo. De hecho es el equipo de mayor valor económico y de más baja edad, dos datos que hacen pensar que tiene todo para dominar en los próximos años.