Pensar que Diego Armando Maradona viajó en Mayo de 2015 a Jordania para ayudar a Al-Hussein a ser presidente de la Fifa. "Con el príncipe de este país vamos a pelear para sacar del sillón a Blatter”, dijo en aquel instante el 10 al llegar a suelo asiático.

Lo curioso es que, según le describió el ex delantero de Central Agustín Maziero a este diario, en la considerada Suiza de Oriente Medio "los medios habrán mostrado lo que pasó, pero no sé si le hicieron tantos tributos a Diego como en otros lados”.

No obstante, en los distintos portales de internet abarcaron un singular espacio ante la muerte del eterno crack. Gran parte del flujo de información se centró en Pelusa en lo que fue como jugador esencialmente .

"En la embajada de Israel se le hizo una especie de homenaje, mientras que en los partidos de la liga se le brinda un minuto de silencio antes de comenzar”, puntualizó el atacante que se sumó días atrás a Sahab SC, de la primera división del país musulmán.

Con respecto a la Liga hay que destacar que "en los partidos que se empezaron a jugar hacen un minuto de silencio en tributo a Diego, que acá es muy conocido y valorado”, cerró Maziero.

En Vietnam, solo los medios

"Los diarios, noticieros, radios y web le dedicaron mucho espacio a la muerte de Diego. También a todo lo que pasó en su funeral. Pero lo que noté es que no repercutió tanto en la gente. De hecho, uno o dos compañeros solo me preguntaron o comentaron la noticia”, afirmó Sebastián Merlo, quien es el único argentino que juega en la liga de Vietnam.

Cabe destacar que el delantero cordobés está instalado desde hace una década en el 15º país más populoso del mundo que está anclado en el sudeste asiático. El mismo que levantó restricciones, no debió lamentar víctimas fatales y prácticamente se olvidó del coronavirus por el altísimo grado de responsabilidad que tomó cada nativo para cumplir con el protocolo sanitario.

merlo.jpg Sebastián Merlo es el único argentino que juega en Vietnam.

"Lo de Maradona fue un hecho muy duro para nosotros, los argentinos. A la distancia se sufrió más el fallecimiento. Al menos lo sentí muchísimo. Todos crecimos viendo partidos y goles de Diego”, graficó Merlo, quien es considerado desde hace años como "El Messi de Vietnam”.

El futbolista de 35 años arrancó hace días la pretemporada tras sumarse para esta temporada a FC Saigón, que está en la poblada Ho Chi Minh (comúnmente llamada Saigón) "donde viven 11 millones de habitantes, es la ciudad del caos, ja”.

Eslovaquia sorprendida

"La gente que vive en este país no consigue entender cómo el argentino llora o la pasa tan mal con la muerte de Diego. Tampoco comprende la cantidad de personas que se movilizaron a la Casa Rosada para despedirlo. Cuesta creerlo, pero es así”, confesó el rosarino Vernon De Marco Morlacchi en el amanecer del diálogo con Ovación.

El defensor que milita en Slovan Bratislava dijo además que "me llamaron varios periodistas de Eslovaquia para que les explique cómo lo sentimos nosotros a Diego, cómo vivimos el fútbol en Argentina. Les decís, pero bueno...en Europa son un poco fríos con este tema”.

"Los medios de comunicación informaron casi todo lo que pasó. Desde su muerte hasta el entierro”, relató el jugador de 28 años. "Traté de explicarles a todos que en nuestro país nacemos por esa pasión que es el fútbol. Que todos amamos a Maradona. Tenemos sangre caliente y Diego es el símbolo de nuestra nación”, acotó.

Y agregó: “Les dije la realidad, el carácter que tenía Diego representaba al argentino en sí. Que la gente sintió y sufrió el fallecimiento porque le dio muchas alegrías al país. Igual les llamó mucho la atención que hayan decretado tres días de luto nacional como también se sorprendieron con la cantidad de gente que quiso despedirlo o mostró dolida”. Por último, dijo: “en los partidos no hacen un minuto de silencio como se vio en otras ligas o partes del mundo. Lo único que hubo en la cancha fue una bandera en la tribuna que decía «R.I.P. Diego»”.

San Marino, tierra especial

En la república más antigua del mundo se le rindió diversos homenajes a Diego. El mismo microestado que tuvo el privilegio de ser testigo directo del encuentro entre dos de los personajes más populares del mundo. Fue el día que Maradona besó la mano de Valentino Rossi cuando Pelusa lo visitó en el paddock en 2008. Años después, en 2015, el piloto italiano subió al cajón más alto tras ganar el MotoGP de Termas de Río Hondo enfundado con la camiseta albiceleste de Maradona.

Ese caluroso domingo, donde Ovación dijo presente en Santiago del Estero, cuando le preguntaron a VR46 por qué con la de Pelusa y no con la de Leo Messi, dijo con una enorme sonrisa y seguridad: “Porque Maradona es Maradona, el más grande. Messi es un Nº 1, pero Maradona es el uno de los unos”.

Adolfo Hirsch.jpg “La noticia copó todos los medios de comunicación. Era el Diego", dijo el delantero de Pennarrosa Adolfo Hirsch.

San Marino sintió la desaparición física del 10. Así lo destacó Adolfo Hirsch. “La noticia copó todos los medios. Era el Diego. El hecho de estar pegado a Italia hizo que tuviera más repercusiones. Es como que se potenció más”, deslizó el delantero nacido en Guerrico y actualmente juega en Pennarrosa y selección local debido a que hace 11 años está radicado en ese particular territorio.

“Acá siguen pasando goles, videos inéditos y partidos de diferentes campeonatos. Todo lo que tenga que ver con Maradona se ve o lee, es así”, acotó el goleador de 34 años en charla con este medio.

“En lo personal me impactó casi a nivel de la muerte de un familiar muy cercano. Crecí con los goles de Maradona. Es una sensación vacía realmente”, apuntó para luego dejar sentado que “San Marino lo recuerda con mucho amor. Y así lo hace saber al mundo”.

Costa Rica, a medias

Hay un dato interesante y es que Diego Maradona estuvo muy cerca de llegar a Costa Rica a jugar showbol. Por diferentes circunstancias no se pudo concretar, así lo dio a conocer el empresario costarricense, Juan Carlos Sojo, a Espn días atrás. Pero en suelo Tico hay un embajador argentino que nos representa. Es el rosarino Facundo Zabala.

“Sí, acá la muerte de Diego fue noticia en todos los medios, pero no le hicieron ningún homenaje a lo grande”, apuntó el ex jugador de Central que milita en Alajuelense. “Se mostraron muy sorprendidos porque nadie esperaba que se muriera el mejor jugador de la historia del fútbol”, enfatizó. El juvenil oriundo de Parque Casas graficó además que “a los que preguntaban les dije lo mismo, Diego representaba al pueblo. Daba todo por la selección como también acompañaba a las demás selecciones. Era un fenómeno y dejó un legado imposible de ocupar”.

Con respecto a si hubo algún homenaje por parte de la Liga, el defensor rosarino fue claro. "No hubo nada. Es más, me puse la camiseta de la selección con el nombre de Maradona pero no la pude mostrar. Si lo hacía, se venía la multa", contó con impotencia.

Nueva Zelanda, de negro

Los All Blacks, la selección de rugby de Nueva Zelanda, homenajearon el pasado sábado a Diego en el Tri Nations. Incluso le dedicaron el haka previo al partido ante Los Pumas, que mostraron indiferencia y egoísmo en su máxima expresión. No obstante, en el país del suroeste del océano Pacífico “el impacto por la muerte no fue tan grande como en otras partes. Pero sí le dieron un lugar importante en los medios”, confesó Emiliano Tade, quien juega de delantero en Auckland City F.C.

El delantero santiagueño sostuvo que “si en Nueva Zelanda le dedicaron tiempo y espacio a la noticia, marca lo que fue y representa Maradona realmente a nivel global”.

Tade.jpg El santiagueño Tade juega en Auckland City y, pese a la lesión, le rindió un homenaje a Maradona.

Tade destacó que “lo que sí, el hecho de que los All Blacks hayan dedicado el Haka ante precisamente Argentina eleva el homenaje o potencia la imagen de Diego. Que el máximo símbolo de esta nación, como son los All Blacks, hayan rendido ese tributo es como que hizo razonar más la muerte de Maradona y elevar el tema de importancia en torno a la noticia”. Santiago, quien no puede jugar por estar lesionado, también contó que “en la liga se hace un minuto de silencio en honor y respeto al que fue el más grande jugador de la historia del fútbol”.

“Igualmente entré a la cancha con la camiseta argentina para homenajearlo como argentino y deportista. Porque Diego es un personaje hermoso que siempre será recordado en cada rincón del planeta”, concluyó.

Australia maradoniana

“La partida de Diego tuvo mucha repercusión en estos pagos. Incluso me hicieron notas desde los medios más importantes, sea tanto en diario como en televisión”, manifestó de entrada Gabriel Wilk.

wilk.jpg El técnico argentino Gabriel Wilk fue entrevistado por varios medios australianos por haber conocido a Diego.

“Sucede que además de ser un director técnico que trabaja hace años en este continente saben que cuando la selección nacional argentina vino en el año 1993 para jugar el repechaje al Mundial de Estados Unidos estuve tres días junto a Diego Maradona y el resto del plantel”, describió con cierta emoción.

Gabriel dijo además que “a Pelusa lo conocía desde cuando jugaba en Quilmes. Nos enfrentábamos siempre...se fue el más grande todos”, acotó. “Los australianos quedaron impactados por la muerte”, clamó.

“Fue terrible lo que pasó. Nos pegó duro a todos. Seas o no argentino. Era una imagen muy fuerte a nivel mundial”, aclaró. “Recuerdo cuando agradeció a todos en el 1993 luego del partido entre las selecciones. Acá dejó una imagen muy buena porque fue muy humilde con todos cuando vino”, declaró. “Es impresionante lo que hizo por Argentina. Muchos no tienen noción. Desde lejos impactó mucho su muerte. Australia lo quería y quiere de verdad al Dios del fútbol”, cerró emocionado hasta médula el quilmeño radicado en Oceanía.