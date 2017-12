La igualdad no es un resultado que golpee

Los clásicos se ganan. Esa es la sentencia grabada a fuego y que siempre se aplica cuando se enfrentan canallas y leprosos. También es cierto que Central tiene un porcentaje mayor de obligación por la localía y el contexto en el que se encuentra, donde debe definir la continuidad o no de Leo Fernández como DT, más las elecciones del año próximo. También es cierto, y se ha mencionado en varias ocasiones en estas páginas, que con la realidad futbolística que transitan en la Superliga Newell's y Central lo mejor que les podría pasar para salvar el semestre sería ganando el derby. Porque el que lo logre recibiría un depósito de confianza en el banco de la credibilidad. Y la paz interior que lograría en la despedida de 2017 sería importante, con otro semblante y loas positivas. Hecha esta aclaración, también es cierto que una igualdad tampoco dejaría grandes secuelas. Todo quedaría en paz. Para la Lepra sumar de visitante no aparece en el horizonte como un mal resultado y el canalla quedaría con cierta deuda por la localía, pero analizando el andar del equipo tampoco debería ser doloroso. Es más, dejaría con más dudas a la CD canalla en la definición del técnico, que conservaría el invicto y aferrado al cargo. Así, el empate no golpearía a nadie.