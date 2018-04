La igualdad lo dejó lejos

Córdoba igualó ante J. J.Urquiza y quedó a 4 unidades de Defensores Unidos, líder de la Primera C. Los charrúas de antemano necesitaban una victoria para seguir prendido en la lucha por el ascenso directo, pero en los 90 minutos mostraron muy poco para alzarse con los tres puntos en Los Polvorines.

La etapa inicial comenzó a pedir de J. J. Urquiza porque a los 7 Martín Delgado con remate esquinado marcó el 1 a 0. Los charrúas pudieron reaccionar y a los 11'Diego Migueles, con un zapatazo desde 25 metros, estampó el 1 a 1.

Los ferroviarios, a los 31, llegaron con peligro a la valla de Ojeda, con un cabezazo de Ianero que se estrelló en el palo derecho. Con los dos equipos abocados en busca de la victoria se fueron al descanso.

En el complemento, sorpresivamente todo cambió. Los dos equipos mostraron muy poco y no se crearon situaciones en los arcos. A los 81, cuando los charrúas intentaban llegar a la valla de Córdoba, Lucas Lazo le pegó un codazo a un defensor local , el árbitro le mostró la roja y los charrúas jugaron con diez hasta el final del partido.

Córdoba dejó pasar el tren, no pudo lograr la victoria ante J.J. Urquiza y con la igualdad quedó a 4 unidades de Defensores Unidos, puntero de la C, cuando restan disputarse cuatro partidos.

"Lucharemos hasta el final"

El punto ante J. J. Urquiza dejó con bronca al plantel en la cancha de San Miguel. En ese contexto, Ariel Cuffaro Russo confía en el plantel. "Nada está perdido. Lucharemos hasta el final para poder lograr el título de la Prmera C. Hoy (ayer), quedamos a 4 puntos de Defensores Unidos y restan disputarse 12", sostuvo el DT charrúa después de la igualdad ante J. J. Urquiza 1 a 1. El domingo recibe a San Martín a las 15.30.