Estará cerca el amanecer del sábado, cuando ya sea media tarde en Tokio y a Los Pumas por fin les toque saltar a la cancha. Con una presión atroz. No sólo la que implica el debut, que ya es demasiada sino con la extra de tener que hacerlo ganando para no rifar la suerte de avanzar a los cuartos de final. Sí, el equipo argentino deberá salir como una verdadera fiera ante Francia mañana, a las 4.15 (en vivo por Espn 2), y sacar a relucir de entrada una gran versión para tener oportunidades de avanzar en el considerado “Grupo de la Muerte” en el que Inglaterra pica en punta en los papeles. No sólo es candidata a ganar la zona, sino también a la mismísima copa Webb Ellis. El encuentro tendrá lugar en el Tokyo Stadium de la capital japonesa y será arbitrado por el australiano Angus Gardner. Entre los XV titulares anunciados ayer sin sorpresas por parte del head coach argentino Mario Ledesma estarán los rosarinos Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli surgidos en Duendes.

Un Mundial más para Los Pumas y con ello una nueva ilusión. Parece fresco el cuarto lugar de Inglaterra 2015, con aquel equipo que desplegó rugby moderno y de alto vuelo, pero desde entonces el bagaje es más y mejor, en cantidad y calidad, como para alimentar esas ganas de ser protagonistas. Nombres fuertes aquella escuadra ya no están y se trata de un cuerpo técnico nuevo, de hace algo más de un año. Los jugadores, por caso, cargan sobre las espaldas (para bien) más roce internacional y encima la incursión desde hace cuatro años al Súper Rugby, el torneo de franquicias del Hemisferio Sur en el que todos aquellos jugadores con posibilidades de ser Pumas, compiten como Jaguares. De menor a mayor ese conjunto nacional fue edificando una historia que los llevó, esta temporada, a ser finalistas. La base de ese equipo que disputó el partido cumbre estará hoy en la cancha potenciado por algunos que militan en Europa. Se sabe, el Súper Rugby no es un Mundial, pero la competencia es a favor de estos hombres que además sumaron nuevas ediciones de Rugby Championship, el torneo que comparten con las potencias Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.

Pese a todo lo bueno en un contexto amplio, marco, como es este que se resume, es cierto también que Los Pumas no ganan desde hace nueve partidos. Pero los traspiés recientes no deberían influir porque tuvieron la preparación que deseaban con tiempo y unión, a tal punto que los jugadores de mayor experiencia se encargaron de remarcar en las últimas horas cuánto conocimiento de su rival adquirieron en esta etapa y cuán listos están. También empujados por la ansiedad de empezar. Obvio.

El año fue intenso para la mayoría de estos jugadores, primero con Jaguares, luego con Los Pumas por el Rugby Championship aunque haya sido versión reducida de sólo tres fechas. El rendimiento, por momentos, fue altísimo, al punto que el cansancio se notó en los amistosos previos a recalar en Japón (ante Sudáfrica sobre todo y Randwick, pese a la victoria). Pero ya instalados en Fukushima, primer búnker, empezó la recarga de energía y el trabajo al detalle. Los Pumas arrancan el Mundial en su mejor versión posible.

En el XV dispuesto por Mario Ledesma y en un partido en el que la defensa será la bandera que haga potable las intenciones de victoria, estarán los rosarinos Jerónimo de la Fuente, quien ya actuó en Inglaterra 2015 y Emiliano Boffelli, el diamante de este equipo que dejó de ser una potencia en bruto para ser una realidad plausible y confiable en cualquier posición de la cancha. En ellos estará representado el rugby de Duendes y por qué no, de todo el Litoral. En ese mismo inicial estará Marcos Kremer, el entrerriano de Atlético del Rosario y Mayco Vivas, también de Plaza pero surgido en Crar de Rafaela.

A Los Pumas les tocó el siempre presente "Grupo de la Muerte." Se estima (si bien todo está por jugarse), por antecedentes, que Inglaterra avanzará sin problemas, ganará el Grupo C y Argentina deberá pelear cabeza a cabeza con Francia el segundo lugar. Tonga y EEUU, los que lo completan, están un escalón por debajo. Entonces, al partido de hoy no quedará otra que entrar con los dientes apretados, sin otorgarle lugar a las equivocaciones. Será el punto de inflexión que decantará en la confianza para ir en busca de los cuartos de final, o la pesadilla de tener que correr demasiado de atrás. Es hoy el día de Los Pumas. Un debut con sabor a final. Al otro lado del mundo, mientras por aquí esté saliendo el sol.

Los nipones levantan el telón hoy, enfrentando a Rusia

Japón y Rusia levantarán hoy el telón del 9º Campeonato Mundial y el primero que tiene lugar en Asia. Además de ellos y de Los Pumas el cuadro de competidores se completará con otros 17 equipos, los 20 divididos en cuatro zonas de cinco. El duelo inicial tendrá lugar desde las 7.45 (en vivo por Espn 3).

Japoneses y rusos abrirán la competencia en el estadio Ajinomoto de Tokio por el grupo A. En el equipo local sólo 15 de sus jugadores nacieron en Japón y 16 en otros países. El historial de los locales en estos torneos marca que de los 28 partidos jugados en las sucesivas citas ecuménicas, sólo ganaron 4, empataron 2 y perdieron 22. Rusia sólo disputó cuatro partidos en los mundiales, en la edición de 2011, y los perdió a todos.

Los grupos son los siguientes. En el A están: Irlanda, Escocia, Japón, Rusia y Samoa. En el B: Nueva Zelanda, Sudáfrica, Italia, Namibia y Canadá. En el C: Inglaterra, Francia, Argentina, EEUU y Tonga. En el D: Australia, Gales, Georgia, Fiji y Uruguay.

Los dos mejores de cada zona avanzan a cuartos de final.

Los candidatos al título son los All Blacks, Australia, Sudáfrica, Inglaterra y Gales.

Mañana, además de Argentina v. Francia jugarán Australia-Fiji (1.45) y luego Nueva Zelanda v. Sudáfrica (6.45).