El balance del automovilismo de la región en el mapa nacional se sintetiza en una sola imagen, la que acompaña la nota: la primera largada de una carrera de Turismo Carretera en Rosario. Fue un hito y así quedará para la historia ese 5 de mayo lluvioso de 2019. Fue además la concreción de un proyecto ambicioso, que encontró muchas trabas en el camino, que parecía perderse en el ostracismo: el Juan Manuel Fangio renovado, con las medidas correspondientes para recibir, ahora sí, a cualquier evento tuerca. Y fue tan exitosa la presentación, que no sólo está confirmado el regreso para el 2020 sino también la visita por primera vez del TC Mouras y el TC Pick Up. El reciclado del Parque de la Velocidad en San Jorge también fue un acontecimiento para la provincia, que le dará mucho aire a las categorías zonales.

En 1967 se corrió la única Vuelta Ciudad de Rosario, pero fue por ruta y lejos del ejido urbano. Por eso debió pasar más de medio siglo para que, muchas obras mediante e ininterrumpidas desde 2011, se pudiera cumplir con un anhelo largamente esperado por el ambiente tuerca rosarino y sobre todo de una zona ávida fierrera. La multitud que copó el autódromo ese domingo de mayo fue toda una síntesis de la pasión que despierta la categoría más antigua del mundo, que cobijó y coronó por ejemplo al quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio.

La cita de Rosario fue la 5ª del calendario, que se inició en Viedma con la victoria de uno de los dos representantes de la región, el mejor a nivel nacional, Facundo Ardusso. El de Las Parejas, que se daría el gusto de ganar en la ciudad un mes después pero en STC 2000 (ver pág. 13), no tuvo un gran fin de semana y lo rubricó con el abandono. Como en los 5 años anteriores, ingresó en la Copa de Oro y fue candidato hasta que se subió al podio en la antepenúltima de San Nicolás, donde en 2018 perdió el título por 2º año seguido.

La victoria de Canapino en el autódromo nicoleño, que empezó a arrasar justo al inicio de la copa con otro triunfo en Rafaela, fue el presagio del desenlace con la 3ª corona al hilo del arrecifeño, que sumó menos puntos en el año que Ardusso pero fue campeón. La decepción no fue mayor para el parejense por las formas, ya que a la última fecha no llegó con grandes posibilidades como en esas ocasiones, pero acostumbrado como está a pelear el título no quedó conforme para nada y seguramente en 2020 volverá a intentarlo. Aquel triunfo en la fecha inicial en el sur y cuatro podios más (dos 2º puestos en Posadas y El Villicum, y dos 3º en Concepción del Uruguay y San Nicolás) no le alcanzaron para estar para más.

Y después de algunos rumores en contrario quedó confirmado que Ardusso seguirá bajo la estructura de Renault Sport para tratar de darle a Torino una corona que se le niega desde los tiempos del Loco Di Palma, hace casi medio siglo. Para eso hasta contará con el apoyo de Marcelo Ambroggio, el que maneja el equipo del Rombo en STC 2000 en la parte de ingeniería, buscando dar ese salto de calidad indispensable.

En tanto, en su cuarto año en la categoría, el rafaelino Nicolás González aún no pudo dar un salto de calidad pese a buenos parciales. Un 14º puesto en Concordia fue el mejor resultado, pero en Termas se mostró con su mejor potencial. Clasificó 3º, comandó la 3ª serie donde fue 2º del Pato Silva, largó 6º la final y finalizó 17º.

En un año electoral, Rafaela con dos carreras completó la oferta santafesina del TC, que tuvo en Concepción (no estará en 2020), Concordia, Paraná y San Nicolás otras carreras satélites. Pero la de Rosario fue sin dudas histórica, la que marcó todo el año de la región en el automovilismo nacional.