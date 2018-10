La historia oficial no le sienta bien

Mientras se aguarda que decante la fecha oficial de cuándo, cómo y dónde se jugará el esperado clásico entre Central y Newell's, por los cuartos de final de la Copa Argentina (6 y 7), el primer equipo auriazul entrena pensando en Boca. Y Edgardo Bauza también medita en esa especial velada en La Bombonera. Porque el entrenador jamás pudo vencer al xeneize mientras estuvo al frente del canalla. De seis partidos que disputó ante el representativo más ganador del fútbol nacional apenas le arrebató un punto. El plus es que lo hizo de visitante. Pero a la hora del repaso general, la historia oficial no le sienta nada bien al Patón.

La excursión que deberá realizar el elenco de Arroyito por la mítica Bombonera tiene día, fecha y hora programado. Será el sábado 20, a las 17.45, por la 9ª fecha de la Superliga.

Mientras tanto, en el country auriazul de Arroyo Seco el plantel profesional intenta reinventarse luego de los porrazos que se viene pegando, amén de que el equipo no viene mostrando una línea futbolística.

Bauza busca oxigenar a sus muchachos. Lo hace diariamente. En La Bombonera tendrá la excusa perfecta para demostrar que todo este período sin actividad oficial le cayó como anillo al dedo para aclarar algunos conceptos en pos de salir de pobre y nutrir un poco el promedio.

Será todo un desafío para el técnico canalla. Porque tendrá que medirse nada menos que ante Boca. Un rival que estadísticamente le cae por demás de incómodo. No le ganó nunca dirigiendo los colores centralistas. De seis desafíos rasguñó un punto. Fue en el lejano Apertura 2000. El resultado terminó siendo un vibrante 3 a 3 en suelo xeneize. Los goles canallas llegaron mediante el paraguayo Miguel Cáceres (2) y Daniel "Cata" Díaz. La particularidad es que los tres gritos fueron de cabeza aquel 5 de noviembre y con un equipo donde hubo muchos suplentes debido a que días después jugó por la Copa Mercosur donde quedó eliminado a manos de Vasco de Gama por 5 a 4.

Mientras que antes siempre puso la mejilla. Sea en el Gigante de Arroyito como en La Bombonera, donde sucumbió en el Clausura 99 por 1 a 0 y 2 a 0 por Clausura 2000. En tanto, en Arroyito siempre cedió. Los números indican que cayó en el Gigante 3 a 2 en el Apertura 98; 3 a 1 por el Apertura 99, y 2 a1 por el torneo Clausura 2001.

No obstante, en breve puede cortar la mala racha. Tendrá la oportunidad de hacerlo cuando visite al xeneize el sábado 20. No le resultará sencillo porque jamás pudo salir victorioso. A eso hay que agregarle que también deberá inyectarle una dosis de juego al equipo. Porque hasta ahora es como que su labor al frente del pelotón involucionó. No sólo perdió varios encuentros sino además las diferentes puestas en escena dejaron mucho que desear.