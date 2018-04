La historia de Nahuel Gómez, el sustituto de Paulo Ferrari

El lateral derecho tendrá hoy su debut en la Superliga. En las inferiores canallas fue campeón en novena y sexta

"Persevera y triunfarás", es la frase que con un emoticon de una pelota de fútbol se lee en el estado de whatsapp de Nahuel Gómez, el juvenil que hoy tendrá su estreno en la Superliga, marcando el lateral derecho en lugar de un ícono de la institución como Paulo Ferrari.

Nahuel viene desde hace mucho tiempo soñando con este momento. En junio del año pasado firmó su primer contrato profesional. "Estoy muy contento. Más que nada por mi mamá. Mi familia para que yo viva este momento se tuvo que privar de muchas cosas. Y eso lo voy a valorar toda la vida. Mi vieja siempre trabajó en una empresa de limpieza. Y cuando empecé a practicar ella salía a las 7 de la mañana y volvía a las 11 de la noche. Ella fue la que hizo todo el sacrificio. Yo sólo jugaba a la pelota. Para ir a entrenar, entre ida y vuelta, teníamos 3 horas de viaje, ya que siempre nos manejamos en colectivo", contó Nahuel sobre sus inicios a puro esfuerzo. Hoy será titular ante Belgrano.

Gómez nació hace 21 años y es oriundo de Villa Gobernador Gálvez. Su primer club fue Defensores de Belgrano de dicha localidad y estampó su firma en Rosario Central el 7 de abril de 2004, cuando tenía 7 años.

El debut en las inferiores de AFA fue el 7 de marzo de 2010 en 9ª división ante Quilmes (V) 4-0 con dos goles de Joel Reinoso (actual delantero de Argentino) y dos de Franco Pedraza. Esa 9ª que dirigía Alejandro Rubinich salió campeón al ganarle la final a Chacarita 2-0 en el Olaeta y en semifinales eliminó a Boca y uno de los goles los marcó Nahuel Gómez. Aquel año jugó 27 partidos y marcó 7 goles. Tres de ellos fueron a Almagro (V) 7-0 "en un partido que jugué de 8 y donde hice más goles que Giovani Lo Celso, que hizo dos", aportó con una sonrisa.

En 2011 en 8ª división, con Ariel Santoro como DT, disputó 21 cotejos y marcó un gol. Casualmente a Belgrano (L) 2-2, el rival de hoy.

Luego en 2012, en 7ª tuvo a como entrenador a Alejandro Fernández Foca, el hijo del Nene Fernández. Jugó 12 partidos y le hizo un gol a Racing (L) 4-1 en la primera fecha.

En 6ª división en 2013 con Leonardo Fernández como DT se dio el gusto de salir nuevamente campeón. Aquella vez le hizo un gol a Boca (V) 2-1 la tarde de la consagración. Aquel equipo lo integraban entre otros Lo Celso, Matías Mansilla, Renzo Alfani, el Tiki Banega, Rodrigo Migone y Lucas Bracco, actual jugador de Central Córdoba. Nahuel jugó 23 cotejos y además del gol a los xeneizes le anotó a Deportivo Morón (V) 4-2 y a Arsenal (L) 3-0.

Fernando Lanzidei fue su técnico en 5ª de AFA en 2014 donde fue todo el año titular, ya que jugó 23 encuentros sin convertir goles.

Mientras que en 4ª de AFA jugó dos años. En 2015 jugó 14 cotejos con Leo Fernández como DT y en 2016 con Hugo Galloni (8 partidos) y un tanto a Quilmes (L) 3-0.

En tanto, en reserva su debut fue el 23 de agosto de 2015. Y se repite el rival ya que fue ante Belgrano (L) 0-0 con Hugo Galloni. En esta división lleva 58 partidos jugados (16 con Galloni y 42 con Fernández) y marcó 4 goles: Tigre (L) 6-0, Banfield (L) 3-1, San Martín de San Juan (V) 3-1 y Lanús (V) 2-0.

Su último título fue en la Copa Santa Fe 2017 también con Leo Fernández. En esa edición jugó los 6 partidos. Mientras que en 2016, en este torneo provincial, estuvo presente en los dos clásicos contra Newell's.

La gran oportunidad. Nahuel Gómez es un producto genuino de la cantera auriazul. Leo Fernández lo conoce de haberlo dirigido en las inferiores. Hoy debuta ante Belgrano.

"Esperé la chance y estoy preparado"

"Debutar en la Superliga es algo muy lindo y muy esperado desde hace mucho tiempo, ya que hace más de 10 años que estoy en el club y por suerte ahora se me puede dar. Estoy preparado para este desafío porque en lo personal me encuentra en un buen momento", le confió ayer Nahuel Gómez a Ovación.

¿Te dijeron algo en especial Leo Fernández y Ferrari?

No mucho. Leo me dijo que juegue tranquilo, que haga mi partido y me quitó toda la presión de encima. Mientras que el Loncho, que trate de estar concentrado, que no me preocupe por el contexto ni la gente de afuera. Ambos, al igual que todos mis compañeros, me dieron una gran confianza.

¿Qué sabés de Belgrano?

Que tiene buenos jugadores de la mitad de cancha para adelante así que vamos a tener que estar muy atentos.